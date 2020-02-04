Gaziantep sanayi sitesinde gaz bidonu alev aldı, 1 işçi yaralandı

Gaziantep'e baplı Şahinbey ilçesinde bulunan oto sanayi sitesinde bulunan bir tamir atölyesinde sabah saatlerinde yangın çıktı. Atölyede otomobillerden sökülen parçaların yıkandığı sırada iş yerinde bulunan sobanın yanındaki benzin bidonu alev alması sonrası çıkan yangın 4 iş yerine de sıçradı.

Çevrede bulunanların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri alevlere kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Sanayi sitesinde bulunan işyerinde çalışan 20 yaşındaki Selim Katırcıoğlu ise yangının çıktığı anda yaptığı müdahaleden dolayı elinden yaralandığı anlaşıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Katırcıoğlu, burada tedavi altına alınırken yangında 3 aracın kullanılamaz hale geldiği belirlendi.



