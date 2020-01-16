Gaziantep'te eşini bıçaklayan adam çamaşır suyu içerek intihar etti

Gaziantep merkeze bağlı Üçoklar Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde 19 yıllık eşini bıçakladı. İddialara göre yaklaşık bir hafta önce aralarında şiddetli bir tartışma yaşayan 19 yıllık evli çiftten Güllabi A. evi terk ederek mahallede bulunan ve bekçi olarak çalıştığı camide yaşamaya başladı.

Dün akşam saatlerinde eşiyle konuşmak için camiye giden Hülya A., Güllabi A. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Güllabi A. yanındaki eşine saldırmaya başladı. Bıçak darbelerinden kaçan kadın ise kendini caminin tuvaletine kilitledi.

Eşinin saldırıdan kaçmasının hemen ardından Güllabi A., orada bulunannu içereketti. Bağrışmaları duyan çevre sakinleri ise durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri intihara kalkışan Güllabi A.'yı ambulansla hastaneye kaldırdılar fakat Güllabi A. doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan kadın ise tedavi altına alındı. 19 yıllık evli ve 4 çocukları olan çiftten Güllabi A.'nın cebinden ölümünden eşini sorumlu tuttuğuna dair not çıktığı iddia edildi.



