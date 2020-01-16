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Gaziantep'te eşini bıçaklayan adam çamaşır suyu içerek intihar etti

Gaziantep'te eşiyle başlayan tartışmasının kavgaya dönüşmesi üzerine eşine bıçakla saldıran Güllabi A. isimli bir kişi olaydan hemen sonra çamaşır suyu içerek intihar etti.

16 Ocak 2020 Perşembe 14:22
Gaziantep'te eşini bıçaklayan adam çamaşır suyu içerek intihar etti

Gaziantep merkeze bağlı Üçoklar Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde 19 yıllık eşini bıçakladı. İddialara göre  yaklaşık bir hafta önce aralarında şiddetli bir tartışma yaşayan 19 yıllık evli çiftten Güllabi A. evi terk ederek mahallede bulunan ve bekçi olarak çalıştığı camide yaşamaya başladı.

Dün akşam saatlerinde eşiyle konuşmak için camiye giden Hülya A., Güllabi A. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Güllabi A. yanındaki eşine saldırmaya başladı. Bıçak darbelerinden kaçan kadın ise kendini caminin tuvaletine kilitledi.

Eşinin saldırıdan kaçmasının hemen ardından Güllabi A., orada bulunan çamaşır suyunu içerek intihar etti. Bağrışmaları duyan çevre sakinleri ise durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri intihara kalkışan  Güllabi A.'yı ambulansla hastaneye kaldırdılar fakat  Güllabi A. doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan kadın ise tedavi altına alındı. 19 yıllık evli ve 4 çocukları olan çiftten  Güllabi A.'nın cebinden ölümünden eşini sorumlu tuttuğuna dair not çıktığı iddia edildi. 


 

Son Güncelleme: 16.01.2020 14:23
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AileGaziantepIntiharşiddetçamaşır Suyu
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