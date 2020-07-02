İstanbul 24°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
116908
ALTIN
391.344
DOLAR
6.8483
STERLİN
8.5450
EURO
7.6890
2020 LGS soru kitapçıkları yayınlandı
Son Dakika
2020 LGS soru kitapçıkları yayınlandı
Kırmızı bültenle aranan terörist yakalandı
Kırmızı bültenle aranan terörist yakalandı
İstanbul Valiliği'nden son dakika maske cezası kararı!
İstanbul Valiliği'nden son dakika maske...
MSB bedelli askerler için alınan son dakika kararını açıkladı
Son Dakika
MSB bedelli askerler için alınan...

Gaziantep Valisi korkuttu! Vaka sayısında 3'üncü iliz!

Korona virüs vaka sayısında ülke genelinde 3. il olduklarını açıklayan Gaziantep Valisi Davut GÜL vatandaşlarını uyardı.

02 Temmuz 2020 Perşembe 23:29
Gaziantep Valisi korkuttu! Vaka sayısında 3'üncü iliz!
Takip Et:

Korona virüs ile mücadele sonrasında yeni normal hayatın ilk aşaması 1 Haziran tarihinde başlamış ve bu kapsamda başta şehirler arası seyahat yasakları ve sokağa çıkma kısıtlamaları olmak üzere bazı tedbirler kaldırılmıştı. Buna olarak ise haziran ayında korona virüs vaka sayılarında artış gözlemlenmişti.

Yeni normal hayatta ikinci süreç ise 1 temmuz tarihinde başladı ve bu kapsamda başta düğün yasakları olmak üzere tedbirlerde bazı yasaklar daha kaldırılmıştı. Yeni normal hayatta vaka sayılarında ki artış devam ettiği için bir çok İl Valiliği tarafından kent genelinde maskesiz dolaşma yasaklanmış ve alınan önlemler sıkı bir şekilde denetlenmeye başlanmıştı. 


Vaka sayılarında ki artışın göz çarptığı illerden biriside Gaziantep oldu. Bu kapsamda açıklama yapan Gaziantep Valisi Davut Gül yaşanan korona virüs pandemi sürecinde vaka sayısı bakımından 3. il olduklarını açıkladı.

VALİ GÜL UYARDI

Gül, hastalığı aşısı bulunana kadar tedbirlere uyulması gerektiğini, gezmenin toplu etkinliklerin terk edilmesi gerektiğini söyledi. Ayrıca Vali Gül,maske takılmasının ve sosyal mesafe kurallarına uyulmasının şart olduğunu vurguladı.

 

 


Son Güncelleme: 02.07.2020 23:29
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Öğretmen uyuşturucu satmaya çalışırken suçüstü yakalandı!
Öğretmen uyuşturucu satmaya çalışırken suçüstü yakalandı!
Bursa Orhangazi’deki geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı, 7 kişi hastaneye kaldırıldı!
Bursa Orhangazi’deki geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı, 7 kişi hastaneye kaldırıldı!
Üniversite sınavında Mabel Matiz'le ilgili soru soruldu!
Üniversite sınavında Mabel Matiz'le ilgili soru soruldu!
Son dakika Muğla'nın Marmaris ilçesinde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Son dakika Muğla'nın Marmaris ilçesinde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
İzmir'de YKS sınavı için sokağa çıkma yasağına uymayan 89 kişiye idari para cezası uygulandı!
İzmir'de YKS sınavı için sokağa çıkma yasağına uymayan 89 kişiye idari para cezası uygulandı!
Van'da meydana gelen acı olay :1 ölü 41 yaralı
Van'da meydana gelen acı olay :1 ölü 41 yaralı

Popüler Haberler

2020 KPSS Lisans başvuruları başladı! KPSS Sınav ücreti ne kadar?
Hakan Çalhanoğlu kimdir?
26 Haziran Bim Aktüel Ürünler Kataloğu
Camiler Cemaatle Namaz kılmaya açılacak!
Sivri Akıllar filmi konusu ve oyuncuları!
Leicester City-Brigton hangi kanalda
Fatih Mehmet Maçoğlu Kimdir? Sağlık Durumu Nasıl? Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlu'nun korona virüs testi pozitif çıktı
Serie A'nın 26. haftasında Atalanta ile Sassuolo karşı karşıya geliyor. Peki Atalanta-Sassuolo maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar
Show TV’de Zahide Yetiş yeni bölümler ne zaman başlayacak?
Ateş çemberi güneş tutulması 21 Haziran’da saat kaçta gerçekleşecek?
Cep telefonu hattımda internet paketim var ama telefondan internete giremiyorum
Stranger Things yeni sezon ne zaman yayınlanacak? Stranger Things 4. sezon fragmanı yayınlandı
Renault yeni kampanyası tanıtıldı! Aylık 750 TL kredi taksitli sıfır KM araç satışları
Yeme içme ve restoranlarda hangi önlemler uygulanacak?
Ziraat Bankası sıfır faizli sığır yetiştiriciliği 2020 kredisi başvuru şartları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber ve Haberler Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.