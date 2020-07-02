Gaziantep Valisi korkuttu! Vaka sayısında 3'üncü iliz!

Korona virüs ile mücadele sonrasında yeni normal hayatın ilk aşaması 1 Haziran tarihinde başlamış ve bu kapsamda başta şehirler arası seyahat yasakları ve sokağa çıkma kısıtlamaları olmak üzere bazı tedbirler kaldırılmıştı. Buna olarak ise haziran ayında korona virüs vaka sayılarında artış gözlemlenmişti.

Yeni normal hayatta ikinci süreç ise 1 temmuz tarihinde başladı ve bu kapsamda başta düğün yasakları olmak üzere tedbirlerde bazı yasaklar daha kaldırılmıştı. Yeni normal hayatta vaka sayılarında ki artış devam ettiği için bir çok İl Valiliği tarafından kent genelinde maskesiz dolaşma yasaklanmış ve alınan önlemler sıkı bir şekilde denetlenmeye başlanmıştı.

VALİ GÜL UYARDI

Vaka sayılarında ki artışın göz çarptığı illerden biriside Gaziantep oldu. Bu kapsamda açıklama yapan Gaziantep Valisi Davut Gül yaşanan korona virüs pandemi sürecinde vaka sayısı bakımından 3. il olduklarını açıkladı.

Gül, hastalığı aşısı bulunana kadar tedbirlere uyulması gerektiğini, gezmenin toplu etkinliklerin terk edilmesi gerektiğini söyledi. Ayrıca Vali Gül,maske takılmasının ve sosyal mesafe kurallarına uyulmasının şart olduğunu vurguladı.