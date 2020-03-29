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Gaziantep'de toplu mezar kazıldı haberine Valilik'ten açıklama geldi

Gaziantep’te Koronavirüs hastaları için toplu mezar kazıldığı iddia edilen haberlere valilikten açıklama geldi. Gaziantep Valiliği Covid – 19 için hazırlandığı iddia edilen toplu mezar haberlerini yalanladı.

29 Mart 2020 Pazar 16:27
Gaziantep'de toplu mezar kazıldı haberine Valilik'ten açıklama geldi

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada paylaşılan bazı görüntülerde toplu mezar kazıldığı ve bu mezarlarda Koronavirüs nedeniyle ölen kişilerin gömüldüğü görülmüştü. Sosyal medyada çok konuşulan bu görüntülere dair Gaziantep Valiliğinden açıklama geldi. Valilikten yapılan açıklamada Koronavirüs nedeniyle toplu mezar hazırlandığına dair haberler yalanlandı.

Gaziantep Valiliği tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, annesi vefat eden Saime D. adlı bir kişinin Yeşilkent Mezarlığı’nda daha önce belediye tarafından hazırlanan sıra mezarları videoya çektiği ve bu mezarların Koronavirüs salgınında hayatını kaybedenler için hazırlandığının iddia ettiğine yer verildi. Valilik bu görüntülerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Gaziantep Valiliğinin açıklamasında “Koronavirüs salgını nedeniyle toplumsal hassasiyetlerin yüksek olduğu bir dönemde vatandaşlarımız arasında yanlış bir algı oluşmaması açısından konuyla ilgili açıklama yapılması ihtiyacı doğmuştur” ifadeleri kullanıldı.

Valilik açıklamasına göre Saime D. isimli kişinin annesi Emine D. 27 Mart’ta 25 Aralık Devlet Hastanesine yatırıldı. Emine D. kendisine acil müdahale yapılırken saat 18:45’te hayatını kaybetti. Emine D.’den Koronavirüs salgınına yönelik önekler alındı ancak, Emine D. testler sonuçlanmadan hayatını kaybetti.

Emine D’nin şüpheli vaka konumunda olduğuna yer verilen açıklamanın devamında, bu kişinin Koronavirüs testini negatif olduğu belirtildi. Emine D’nin kızı Saime D. ise annesinin gömülmesi sırasında sosyal medyada çok konuşulan görüntüleri yayınladı.

Gaziantep Valiliği bu görüntülerdeki toplu mezarların Koronavirüs salgını için değil normal ölümler için hazırlandığını açıkladı. Defin işlemleri yapılırken olumsuzluklar yaşanmaması için toplu mezarların hazırlandığı belirtilen açıklamada, Emine D’ye yapılan Koronavirüs testinin de negatif sonuçlandığı belirtildi.

Soruşturma Başlatıldı

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı ise Koronavirüs salgını için mezar hazırlandığı iddia edilen görüntülerle ilgili soruşturma başlattı. Emine D ve yeğeni Arman K. “halk arasında korku veya panik yaratma” suçundan 2 seneden 4 seneye kadar hapis istemiyle gözaltına alındı.

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Son Güncelleme: 29.03.2020 16:27
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