Gaziantep'te pes artık! dedirten hırsızlık olayı

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde gündüz vakti yaşana bir hırsızlık görenleri şakına uğrattı. Bir işyerinde masanın üzerinde duran laptop çalındı. İşyerinin kameralarına yansıyan görüntülerde hırsızın öncelikle etrafı kontrol edip biri olmadığından emin olduğunda masanın üzerinde duran bilgisayarı montunun arasına gizleyerek çaldığı göründü. Şahıs montuna sakladığı laptopu dışarı çıkardıktan kısa bir süre sonra olayın fark edilmesiyle birlikte kimliği tespit edilerek yakalandı. Laptop sahibine iade edilirken suçlu ise tutuklandı.