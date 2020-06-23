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Gaziantep'te pes artık! dedirten hırsızlık olayı

Gaziantep’te güpegündüz yaşanan bir soygun yok artık dedirtti. Gündüz vakti laptop çalan hırsız saniye saniye izlendi. Soygunu yapan kişinin rahatlığı güvenlik kameralarına yansıdı.

23 Haziran 2020 Salı 14:16
Gaziantep'te pes artık! dedirten hırsızlık olayı
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Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde gündüz vakti yaşana bir hırsızlık görenleri şakına uğrattı. Bir işyerinde masanın üzerinde duran laptop çalındı. İşyerinin kameralarına yansıyan görüntülerde hırsızın öncelikle etrafı kontrol edip biri olmadığından emin olduğunda masanın üzerinde duran bilgisayarı montunun arasına gizleyerek çaldığı göründü. Şahıs montuna sakladığı laptopu dışarı çıkardıktan kısa bir süre sonra olayın fark edilmesiyle birlikte kimliği tespit edilerek yakalandı. Laptop sahibine iade edilirken suçlu ise tutuklandı.


Son Güncelleme: 23.06.2020 14:16
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