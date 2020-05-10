Gaziantep'te sahte içki ve uyuşturucu operasyonu!

Koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşlar evlerinden çıkmasa da uyuşturucu kaçakçıları ve sahte içki üreticileri durmuyor. Uyuşturucu kaçakçıları ve sahte içki üreticilerine ise en büyük darbeyi polis ekipleri vuruyor.

Gaziantep genelinde yapılan asayiş çalışmalarında çok sayıda uyuşturucu ele geçirilirken 26 şüphelide göz altına alındı. Ellerinde ki mallar alındığı gibi kişilere de işlem yapan polis kuvvetleri 21 şüpheliye hırsızlık suçundan yasal işlem yaparken aynı zamanda 43 aranan şahsı da yakaladı. 13 kişiye kabahat kanununa göre işlemler yapılırken 23.197 adet uyuşturucu malzeme ele geçirildi. Ayrıca 130 gram uyuşturucu, 5 ruhsatı olmayan tabanca, 35 fişek, 4 rutsatı olmayan tüfek, 22 tane kartuş, 1 çalıntı araba ele geçirildi.

Sahte içki operasyonunda darbe vuruldu

Gaziantep’in Şehtikamil ilçesine bağlı Hacıbaba mahallesinde bir iş yerine yapılan baskında pet şişelere doldurularak satılmaya çalışılan 40 litre sahte içki ve 2 adet kumar makinesi ele geçirildi. İş yerinin kapısında bekleyen 11 kişiye sokağa çıkma yasağına uyulmadığı gerekçesi ile idari para cezası uygulanırken iş yeri sahibi M.Ö’ye ise 1072 SKM ve 5607 SKM suçlarından işlemler başlatıldı.

Güncelleme Tarihi: 10 Mayıs 2020, 19:07