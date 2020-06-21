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Gaziantep'te ''Sazan Sarmalı'' dolandırıcılığı! Filmdeki yöntemle 14 bin TL dolandırdı

Gaziantep'te bir kişi Organize İşler: Sazan Sarmalı filminde geçen bir yöntemle dolandırıcılık yaptı. Yaşanan olayda bir kişi filmdeki yöntemle kuyumcuyu 14 bin TL dolandırdı.

21 Haziran 2020 Pazar 15:17
Gaziantep'te ''Sazan Sarmalı'' dolandırıcılığı! Filmdeki yöntemle 14 bin TL dolandırdı
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Gaziantep’te bir çete, Yılmaz Erdoğan’ın ‘’Organize İşler Bunlar 2: Sazan Sarmalı’’ yöntemiyle bir kuyumcunun 14 bin TL’sini dolandırdı.


Filmde senaryo gereğince kuyumcudan alınan altın parasını başkasını dolandırıp intenet bankacılığıyla ödeyen çift aynı anda iki kişiyi dolandırıyordu. Filmdeki bu sahnenin çok benzeri Gaziantep’te meydana geldi. Dolandırıcı kişi bu yöntemle kuyumcudan altın satın aldı. Şahinbey’de kuyumcu altın almak istediğini belirtip pazarlık yaptı. Kuyucu ile anlaşan dolandırıcı ardından ödemeyi geçtiğine dair bir ekran görüntüsü gönderdi. Kuyumcu parasının hesaba yattığını düşünüp altınları dolandırıcının yönlendirdiği kişiye verdi.

Yakalanarak cezaevine gönderildi

Kuyumcunun işyeri güvenlik kamerası kayıtlarına incelemelerde bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri şahsı tespit etti. Yürütülen çalışma sonucunda yakayı ele veren şüpheli tutuklandı.


Son Güncelleme: 21.06.2020 15:17
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