Gaziantep'te uyuşturucu baskınında 31 kişi gözaltına alındı

Gaziantep’te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 31 şüpheli şahısa uyuşturucu bulundurmak ve ticaretini yapmak suçundan; 24 şüpheli şahsa da hırsızlık suçundan işlem yapıldı.

Operasyonda daha önce arama listesine dahil edilen 48 kişi yakalanırken, 21 kişiye de yasal işlem uygulandı. Polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 9 kilo 402 gram metamfetamin, 2 kilo 604 gram esrar, 1 kilo 404 gram eroin, 330 gram bonzai olmak üzere toplam 13 kilo 941 gram uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Ayrıca 153 kök kenevir bitkisi, 5 kök esrar, 109 adet fişek, 15 ruhsatsız silah, 2 ruhsatsız tüfek, 3 kuru sıkı silah, 1 adet çalıntı cep telefonu, 1 adet çalıntı motosiklet, 8 çalıntı akü, 7 adet altın, yüklü miktarda para ve daha birçok çalıntı mal ele geçirildi.

Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs 2020, 01:27