Gaziantep'te uyuşturucu baskınında 31 kişi gözaltına alındı

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 31 kişi gözaltına alındı. Yakalanan şahısların üzerinden çok sayıda çalıntı mal ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gaziantep'te uyuşturucu baskınında 31 kişi gözaltına alındı
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Gaziantep’te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 31 şüpheli şahısa uyuşturucu bulundurmak ve ticaretini yapmak suçundan; 24 şüpheli şahsa da hırsızlık suçundan işlem yapıldı.

Operasyonda daha önce arama listesine dahil edilen 48 kişi yakalanırken, 21 kişiye de yasal işlem uygulandı. Polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 9 kilo 402 gram metamfetamin, 2 kilo 604 gram esrar, 1 kilo 404 gram eroin, 330 gram bonzai olmak üzere toplam 13 kilo 941 gram uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Ayrıca 153 kök kenevir bitkisi, 5 kök esrar, 109 adet fişek, 15 ruhsatsız silah, 2 ruhsatsız tüfek, 3 kuru sıkı silah, 1 adet çalıntı cep telefonu, 1 adet çalıntı motosiklet, 8 çalıntı akü, 7 adet altın, yüklü miktarda para ve daha birçok çalıntı mal ele geçirildi.

 

Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs 2020, 01:27

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