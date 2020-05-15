Gaziantep'te uyuşturucu baskınında 31 kişi gözaltına alındı

Gaziantep’te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 31 şüpheli şahısa uyuşturucu bulundurmak ve ticaretini yapmak suçundan; 24 şüpheli şahsa da hırsızlık suçundan işlem yapıldı.
Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs 2020, 01:27
Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 31 kişi gözaltına alındı. Yakalanan şahısların üzerinden çok sayıda çalıntı mal ve uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gaziantep’te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 31 şüpheli şahısa uyuşturucu bulundurmak ve ticaretini yapmak suçundan; 24 şüpheli şahsa da hırsızlık suçundan işlem yapıldı.
Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs 2020, 01:27