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Gebze'de 4 kişi zincirleme kazada yaralandı

Gebze ilçesinde 4 araç bir birine girdi. D-100 karayolu Sanayi Kavşağı'nda meydana gelen kazada ise 4 kişi yaralandı.

21 Şubat 2020 Cuma 16:25
Gebze'de 4 kişi zincirleme kazada yaralandı

Kocaeli'ye bağlı Gebze ilçesinde 4 aracın karştığı zincirleme kaza meydana geldi. D-100 karayolu Sanayi Kavşağı'nda meydana gelen kazada hız yaptığı öne sürülen M.K. idaresindeki 41 NT 034 plakalı otomobil, bölgede etkili olan sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün kontrolünden çıkmasıyla savruldu.

Yolda savrulan otomobil önce S.K. idaresindeki otomobile, daha sonra da bir kamyonete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yolda savrulan kamyonet devrilirken, diğer otomobilde C.K. kontrolündeki 34 CIN 435 plakalı otomobile çarparak durdu.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobil içerisinde sıkışan sürücü M.A.'yı yaptıkları çalışmalar sonrasında çıkardılar. M.A. yaralanan diğer araç sürücüleri C.K., M.A., otomobil sürücüsü M.K. ve yanındaki M.A., ambulanslarla Farabi ve Fatih Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi oldukları öğrenilirken kazadan dolayı 4 araçta da büyük çapta maddi hasar meydana geldiği öğrenildi. 

Kaza nedeniyle D-100 karayolu bir süreliğine trafiğe kapatılırken araçların çekici ile yoldan kaldırılması sonrasında polis ekipleri trafiği kontrollü bir şekilde açıklamsını sağladı. Görgü tanıklarından birinin ifadesine göre otomobillerden birinin makas atması sonucu meydana geldiğini öne sürmesi üzerine polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Anahtar Kelimeler:
Zincirleme KazaKocaeliGebze
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