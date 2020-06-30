Gece yarısı Ak parti ilçe binasına alçak saldırı

Geçtiğimiz akşam gece yarılarında Dİyarbakır Bismil ilçesinde AK Parti İlçe Başkanlığı binasına 2 kişi tarafından molotofkokteyli ile alçak saldırı düzenlediği haberler geldi.

Alçak olay gece saatlerinde ilçe merkezinde meydana geldi. Merkezde bulunan AK parti ilçe teşkilatı başkanlığı binasına 2 kişinin molotofkokteyli ile saldırı düzenlendi. Saldırıdan hemen sonra harekete geçen polis yapılan incelemeler sonrasında şüpheli 2 kişinin kimliğini tespit etti ve bu kişileri bulundukları yerde gözaltına aldı. Parti binasında hasar meydana gelirken,AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Serdar Budak yapılan bu saldırının sivil siyasete yapıldığını ve kabul edilemeyeceğini söyledi.