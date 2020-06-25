Gelenek bozulmadı; sopalarla pazarlık yaptılar

Ülkemizi etkisi altına alan koronavirüs gerekçesi ile kapatılan yerlerden biri de canlı hayvan pazarları idi. Van'da bulunan canlı hayvan pazarları 21 Mart tarihi ile kapatılmıştı. Virüsün azaldığı gerekçesi ile atılan normalleşme adımlarından biri de canlı hayvan pazarlarının tekrar açılması oldu.

Sopayla pazarlık yaptılar

Tekrardan açılan canlı hayvan pazarlarında gelenek bozulmadı. Herkes kurban alışverişi için pazarlara gidiyor fakat bu yıl geçen yıllardan farklı olarak herkes ağzında maskesi elinde sopası ile gidiyor. Kapılarda ateş ölçümü yapılarak vatandaş içeri alınıyor ve maskesiz gelen vatandaşlara maske dağıtılıyor. Van'ın İpekyolu ilçesinde 32 bin metrekarelik canlı hayvan pazarına alışverişe giden vatandaşlar sosyal mesafe kuralına uymak şartı ile alışverişlerini yapıyor. Pazarlık yapmak isteyenler ise el sıkışmak yerine bir sopanın iki ucunu tutuyor.

Pazarın yeniden açılmış olması besicileri sevindirdi. Salgın sebebiyle çalışamayan ve maddi zorluklar yaşayan besiciler pazarların açılmasıyla rahatladı. Tekrar işlerine kavuşan besiciler kurallara uyarak iş yaptıklarını belirterek tekrardan işlerinden olma tehlikesini yaşamak istemediklerini dile getirdi. Vatandaşları da aynı duyarlılıkta hareket etmeye davet ettiler. Besiciler vatandaşlara; hem kendi sağlıkları hem bizim sağlığımız için herkesin duyarlı olması gerek şeklinde açıklama yaptılar.