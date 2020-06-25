Gelenek bozulmadı; sopalarla pazarlık yaptılar

Ülkemizi etkisi altına alan koronavirüs gerekçesi ile kapatılan yerlerden biri de canlı hayvan pazarları idi. Van'da bulunan canlı hayvan pazarları 21 Mart tarihi ile kapatılmıştı. Virüsün azaldığı gerekçesi ile atılan normalleşme adımlarından biri de canlı hayvan pazarlarının tekrar açılması oldu.
Sopayla pazarlık yaptılar
Pazarın yeniden açılmış olması besicileri sevindirdi. Salgın sebebiyle çalışamayan ve maddi zorluklar yaşayan besiciler pazarların açılmasıyla rahatladı. Tekrar işlerine kavuşan besiciler kurallara uyarak iş yaptıklarını belirterek tekrardan işlerinden olma tehlikesini yaşamak istemediklerini dile getirdi. Vatandaşları da aynı duyarlılıkta hareket etmeye davet ettiler. Besiciler vatandaşlara; hem kendi sağlıkları hem bizim sağlığımız için herkesin duyarlı olması gerek şeklinde açıklama yaptılar.