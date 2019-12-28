Gelir Vergisi tarifesinde 1 Ocak'tan itibaren geçerli 2020 yılı düzenlemesi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2020 yılı için Gelir Vergisi dilimleri tarifesini belirledi. 1 Ocak tarihi itibarıyla geçerli olacak olan yeni tarife Resmi Gazedete yayımlandı. Yeni düzenlemeye göre geliri en az 22 bin liraya kadar olanlar yüzde 15, 600 bin lira ve daha fazla olanlar ise yüzde 40 oranında vergiye tabi tutulacak.

İlgili hükümler çerçevesinde mesken kira gelirleri için uygulanan istisna tutar 6 bin 600 lira olarak belirlenirken, işverenler tarafından sunulan iş yerinde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı 23 lira olarak düenlendi.

Yeni düzenlemeye göre, engellilik indirimi tutarları, birinci derece engelliler için bin 400 lira olarak belirlenirken, ikinci derece engelliler için 790 lira, üçüncü derece engelliler için 350 lira olarak kabul edildi.

VERGİ, FON VE PAYLARIN DÜZENLENMESİ

Hazine Bakanlığı tarafından oluşturulan yeni düzenlemede Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliğine göre, 2020 yılında, evlatlıklar dahil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 306 bin 603 lira, ivazsız suretle meydana gelen intikaller, para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişler ile Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan şans oyunlarında kazanılan ikramiyelerde de 7 bin 60 lira olarak belirlendi.

Damga Vergisi Kanununda yapılan ve tebliğ edilen yeni değişiklikte ise her bir kağıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınır 3 milyon 239 bin 556 lira olarak kabul edilirken, yıllık gelir vergisi beyannamelerindeki damga vergisi 89,10 lira, kurumlar vergisi beyannamesinde 119, katma değer vergisi beyannamesinde 58,8 lira olarak yapıldığı öngörüldü.

PASAPORT VE SÜRÜCÜ BELGESİ HARÇLARI

Bakanlığa bağlı Harçlar Kanunu Genel Tebliği'ne göre, 2020 yılında 6 aya kadar pasaportlar için harç tutarı 208,3 lira, 1 yıl süreli olanlar için 304,4 lira, 2 yıl süreli olanlar için 497 lira, 3 yıl süreliler için 705,9 ve 3 yıldan fazla süreli olanlar için 994,8 lira olarak belirlendi. Ayrıca, 2020'de A sınıfı sürücü belgesi harcı 249,3 lira, B sınıfı sürücü belgesi harçlarında 751,7 lira olarak uygulanacak.

Önümüzdeki yıl mahkeme başvuru harçları 25 lira, icraya başvurma harçları 54,40 liradan başlayacak ve Şirketlerin iflas açma veya konkordato isteği katılma harcı 89,6 lira olarak kabul edilecek.



KATMA DEĞER VERGİSİ

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde yapılan değişikliğe göre ise, indirimli orana tabi işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarının iade konusu yapılamayacak ve 2020 yılı için 17 bin 300 lira olarak kısmi sınır bedeli ödenecek.

ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde ki değişikliklerde ilgili kanunda yer alan para cezalarını yeniden belirleyerek, usulsüzlük cezaları derecelerine göre 4,7 lira ile 220 lira arasında değişeceğine karar verdi. Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması şeklindeki usulsüzlüklere ilişkin cezalar ise 350 liradan başlayacak.

MTV VE EMLAK VERGİSİ

Motorlu Taşıtlar Vergisi tutarlarında yapılan değişikliklerde yeniden değerleme yapılmayarak Cumhurbaşkanı kararı doğrultusunda yüzde 12 oranında artış uygulandı.

Buna göre, 1-3 yaş grubunda yer alan ve motor silindir hacmi 1300 santimetreküpe kadar olan otomobillerin vergisi, 964 lira ile 1156 lira arasında değişirken aynı yaş grubundaki motor silindir hacmi 1301 santimetreküp ile 1600 santimetreküp arasındaki otomobillerin vergisi de 1678 lira ile 2 bin 14 lira arasında olacak ve 4001 santimetreküpün üzerindekilerin vergisi ise 42 bin 97 lira ile 45 bin 924 lira arasında değişecek.