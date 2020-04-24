İstanbul 14°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
98791
ALTIN
388.805
DOLAR
6.9708
STERLİN
8.6150
EURO
7.5188

Genç YouTuber'ların kazançları mercek altında

Dünya'da ve Türkiye'de iyi bir kazanç kapısı olan video içerik oluşturma işini yani Youtuber'lar kazançları mercek altına alınıyor.Özellikle 18 yaş altında olan Youtuber'ların vergi sistemine entegre edilmesi gündemde.

24 Nisan 2020 Cuma 12:58
Genç YouTuber'ların kazançları mercek altında

Koronavirüs ile mücadele kapsamında eve kapandığımız bu günlerde sanal alemde hareketlilik artı. Özellike video içerik üretim işini yapan YouTuber'ler bu günlerde sanal alem fazla boy göstermeye başladı ve gündeme kazandıkları paralar gündeme geldi.

Hürriyet gazetesinden Neşe Karanfil'in haberine göre çalışmada, YouTube üzerinden gelir elde edenlerin en büyük yanılgısının, "Vergi kaydım yok, bir sınır varmış ben o sınırın altında para kazanıyorum, 18 yaşından küçüğüm, her ay para kazanmıyorum, sponsorum vergimi benim yerime ödüyor, mükellef olmayı da düşünmüyorum, Maliye beni nereden bulacak" olduğu belirtilerek, banka hesapları üzerinden tespit yapılabildiği belirtildi.

TİCARİ KAZANÇ

Durlanık ile Yıldırım'ın ortak çalışmasında, izlenme sayısı ve süresine göre kazanılan gelirlerin reklam geliri olarak değerlendirildiği belirtilerek, şöyle devam edildi:

"İster sponsorlarla anlaşıp videolarda sponsor reklamı yapılsın, isterse herhangi bir sponsor ile anlaşmadan sadece videoların izlenmesinden gelir elde edilsin, bu gelir reklam geliri olarak değerlendirilmekte ve Gelir Vergisi Kanununda yer alan 7 gelir unsuru arasındaki (Ticari Kazanç) hükümlerine tabi olmaktadır. Bu şekilde gelir elde eden bir içerik üreticisinin, mahalledeki marketin ya da AVM'deki bir kahveci dükkanının vergilendirilmesinden farklı olmayacak şekilde vergi mükellefiyeti tesis ettirmesi gerekmektedir. Zira, elde edilen gelirin serbest meslek kazancı ya da arızi kazanç hükümlerine tabi değil (Ticari Kazanç) hükümlerine tabi olması gerektiği verilen bir yazılı görüş ile netliğe kavuşmuştur. Bu senaryoda para, Google S. Limited Ireland tarafından YouTuber'ın banka hesabına aktarılmaktadır. Yine yayınlanan videolarda eğer bir şirket ile sponsorluk anlaşması yoluyla gelir elde ediliyorsa sözleşmenin muhatabı doğrudan YouTuber olmaktadır."

İSTİSNA SINIRI YOK

Ticari kazançlarda mükellef olmak için herhangi bir istisna sınırının olmadığının hatırlatıldığı çalışmada, "Arızi kazançlar ile ilgili olan 2020 yılı için 40 bin lira sınırının bu şekilde elde edilen gelir ile herhangi bir ilgisi yoktur" denildi.

Periyodik olarak bankaların Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bilgi vermesinin zorunluluk olduğu hatırlatılarak, banka hesaplarıına uygulanacak basit bir filtre ile Google Limited Ireland'dan gelen paraların, kimlerin, ne zaman banka hesaplarına geldiğinin tespit edilebileceği vurgulandı.

10 BİN TL GELİRE 1500 TL VERGİ ÖDENMELİ

Yazıda, "Geçtiğimiz yıllarda Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından banka hesaplarina Google Limited Ireland'dan ödeme yapılanların tespit edilip vergi dairelerine görüşme yapmak için çağrıldıkları unutulmamalıdır. Vergi müfettişlerine sağlanan veriler ile uzaktan denetim yapmak gelişen teknoloji ile son dönemde çok kolay hale gelmiştir" denildi.

Vergilendirmenin yıllık tarifeye göre olacağının anlatıldığı çalışmada, yıllık 10 bin lira vergi matrahı olan bir YouTuber'ın yüzde 15'lik vergi dilimine gireceği ve bin 500 lira vergi ödeyeceği kaydedildi.

Anahtar Kelimeler:
YoutuberGenç YouTuber
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sağlık Bakanlığı'ndan Kovid-19 kapsamında Ramazan tedbirleri!
Sağlık Bakanlığı'ndan Kovid-19 kapsamında Ramazan tedbirleri!
Tunceli'den sevindiren haber! Hiç koronavirüs vakası kalmadı
Tunceli'den sevindiren haber! Hiç koronavirüs vakası kalmadı
İftar'da hangi dualar okunur? İşte iftarda okunacak dualar ve anlamları
İftar'da hangi dualar okunur? İşte iftarda okunacak dualar ve anlamları
Mukabele ne demek? Ramazan mukabalesi hangi kanalda saat kaçta yayınlacak?
Mukabele ne demek? Ramazan mukabalesi hangi kanalda saat kaçta yayınlacak?
Adil yargılanma talebiyle ölüm orucunda olan Mustafa Koçak vefat etti
Adil yargılanma talebiyle ölüm orucunda olan Mustafa Koçak vefat etti
Mansur Yavaş'tan Ramazana özel 'Bir iftar da benden' kampanyası
Mansur Yavaş'tan Ramazana özel 'Bir iftar da benden' kampanyası

Popüler Haberler

Günlük Burç Yorumları 25 Nisan 2020 Cumartesi
Mustafa Koçak kimdir? Ölüm orucunun 297. Gününde ölen Mustafa Koçak neden öldü?
Nihat Hatipoğlu 2020 ramazan programından ne kadar maaş alıyor?
Gelinim Mutfakta yeni bölüm neden yok, Gelinim Mutfakta saat kaçta başlayacak?
Kömür yardımı başvurusu nereye yapılır? Kömür yardımı veren kurumlar
Odun kömür yardımı yapan kurum, kuruluşlar ve belediyelerin yakacak yardımları
Kanal 7 Sahur Vakti programında Ömer Döngeloğlu neden yok?
Star Tv sahur programı sunucusu Halil Necipoğlu maaşı ne kadar, program için ne kadar alıyor?
2020 Yeni doğan bebek mama ve bez yardımı nasıl alınır? Mama ve bez yardımı başvuru şartları
Sosyal yardımlaşma kira yardımı için istenen evraklar
2020 yılı fıtır sadakası kaç lira oldu? Fitre ne zaman, kimlere verilir?
Eşi vefat eden ve boşanan kadınlara devlet maaşı ve yardım destekleri
Zekat nedir, ne için verilir? Mala göre zekat nasıl hesaplanır?
Survivor 2020 birleşme partisi futbol maçında Ertem Şener ile Ümit Karan sürprizi
Ramazan ilk oruç ne zaman başlıyor? Ramazan ayı 2020 ayı başlangıç tarihi ne zaman? İşte ilk teravih ve ramazan başlangıcı
Arka Sokaklar Rıza Baba diziye ne zaman dönecek?
Netflix Mayıs 2020'de yayınlanacak dizi, film ve belgeseller belli oldu!
Hangi ülke hangi dili konuşuyor? Tüm ülkelerin konuştuğu diller
Ücretsiz izne çıkarılanlara 1177 Lira destekten kimler yararlanabiliyor? İşsizlik fonu desteği başvurular nereye yapılacak? Ödemeler ne zaman?
Whatsapp 3 mavi tık nedir? Whatsapp 3 mavi tik iddiası doğru mu?
25 yıl evli kalanlar için emeklilik olacak mı?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.