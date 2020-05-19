Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan Anıtkabir'de 19 Mayıs töreni

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadeleyinin ilk adımının atıldığı Samsun'a çıkışının 101'inci yılı vesilesiyle Anıtkabir'de tören düzenlendi. Törene Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, 16 Türk devletini temsilen 16 sporcu ve bakanlığın üst düzey bürokratları katıldı.

Bakan Kasapoğlu, Türk bayrağı taşıyan gençlerle birlikte Aslanlı Yol'dan yürüdü ve Atatürk'ün mozolesine çıkarak çelenk bıraktı. Heyet, saygı duruşunda bulunarak, İstiklal Marşı'nı okudu.

Törene katılım gösterenlerin koronavirüs salgını nedeniyle maske taktıkları ve sosyal mesafe kuralına uydukları görülürken Atatürk'ün mozolesine çelenk koyduktan sonra, Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Bakan Mehmet Kasapoğlu, Anıtkabir Özel Defteri’ne şunları yazdı:

"Aziz Atatürk; bir milletin umudu olarak Samsun'da başlattığınız İstiklal Mücadelemizin 101'inci yıl dönümünü idrak ediyoruz. Bütün dünyayı etkileyen pandemi sebebiyle bayramımızı bu yıl evlerimizde fakat aynı ruh ve coşkuyla kutluyoruz. Cumhuriyeti emanet ettiğiniz gençlerimiz; istiklal ruhuna ve bu ruhtan doğan cumhuriyetimize sadakatle sahip çıkıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığımız 101 yıl önceki aşk ve heyecanla bu ülkenin gençleri için çalışmaya devam ediyor. Birbirimizi sevmekten, birbirimizin hukukunu korumaktan vazgeçmeyerek, sevgiyi, adaleti, kardeşliği çoğaltarak ülkemizi, mazisi kadar şanlı bir istikbale taşıyoruz. Bu duygularla sizi ve kahraman silah arkadaşlarınızı rahmetle, hürmetle yad ediyorum. Ruhunuz şâd olsun."