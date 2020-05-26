Genelkurmay Eski Başkanı Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı hayatını kaybetti

Üzücü haber bugün geldi.

Ramazan Bayramının ilk günü yüksek ateş ve enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırılan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 22'nci Genelkurmay Başkanı Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı bugün hayatını kaybetti

Bağırsak kanseri olduğu belirlenen ve ameliyatlar geçiren Karadayı, hastane odasına davet ettiği avukatına, “Ölmeden önce aklanmak istiyorum. 16 aydır davamız İstinaf Mahkemesi'nde sonuçlanmadı. Dilekçe verip., davamızın öne çekilmesini, bütün arkadaşlarımızın aklanmasını görmek istiyorum. Darbecilik lekesiyle bu dünyadan ayrılmak istemiyorum” demişti.

İSMAİL HAKKI KARADAYI KİMDİR?

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 22'nci Genelkurmay Başkanı Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı Çankırı ilinin Kızılırmak ilçesisinin Karadayı köyünde 1932 yılında doğdu.

İsmail Hakkı Karadayı, 1951 yılında Kara Harp Okulu'ndan, 1953 yılında Uçaksavar Okulu'ndan mezun oldu. Çeşitli Topçu Birliklerinde görev yaptıktan sonra 1963 yılında Kara Harp Akademisi'ni, 1967 yılında Silahlı Kuvvetler Akademisi'ni, 1975 yılında Milli Güvenlik Akademisi'ni bitirdi. Kurmay subay olarak değişik komutanlıklarda Şube Müdürlüğü, Kara Harp Okulu'nda öğretmenlik, Orta Doğu Ülkelerinde Askeri Ataşelik, Alay Komutanlığı ve Genelkurmay Hareket Başkanlığı Plan Prensipler Şube Müdürlüğü görevlerinde bulundu ve 1977 yılında Tuğgeneralliğe terfi etti. Bu rütbede sırasıyla Kara Kuvvetleri Tayin Dairesi Başkanlığı ve Motorlu Piyade Tugay Komutanlığı görevlerini yaptı ve 1981 yılında Tümgeneral oldu.

Tümgeneral olarak Kıbrıs'ta iki yıl Tümen Komutanlığı yaptı ve bilahare Kara Kuvvetleri Personel Başkanlığı'na atandı. 1985 yılında Korgeneral oldu ve bu rütbede iki yıl Kolordu Komutanı olarak görev yaptı. 1989 yılına kadar Korgeneral olarak iki yıl, 30 Ağustos 1989 yılında terfiini müteakip, Orgeneral olarak da 1 Ocak 1991 tarihine kadar Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanlığı görevini yürüten Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı, bu tarihte 1. Ordu Komutanlığı'na tayin oldu. Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı 30 Ağustos 1993 tarihinden itibaren bir yıl süreyle Kara Kuvvetleri Komutanlığı yaptı.

30 Ağustos 1994 tarihinden geçerli olmak üzere Genelkurmay Başkanlığı görevine atandı.28 Şubat süreci'nde Genel Kurmay Başkanlığı yapmaktaydı. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ile işbirliği yapıp, Genelkurmay 2. Başkanı olan Çevik Bir'in planladığı askeri darbe'yi engelledi.

30 Ağustos 1998 itibariyle yaş haddinden emekli oldu. Evli ve iki çocuk babası olup Fransızca bilmektedir.

Güncelleme Tarihi: 26 Mayıs 2020, 14:54