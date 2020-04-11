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Getir uygulaması çalışıyor mu? Yasak kapsamında Getir ile sipariş verilir mi?

48 saat uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı nedeniyle yasak kapsamına alınan illerde yaşayan vatandaşlar online sipariş uygulamalarına yöneldiler. Alışveriş yapmak isteyenler 'Getir sipariş alıyor mu?' sorusuna yanıt aranmaya başladılar. Peki Getir uygulaması yasak kapsamında olan illerde çalışıyor mu? Getir ile sipariş verilir mi?

11 Nisan 2020 Cumartesi 14:21
Getir uygulaması çalışıyor mu? Yasak kapsamında Getir ile sipariş verilir mi?

İçişleri Bakanlığı tarafından 31 ilde 48 saat süresince uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı ile birlikte vatandaşlar online hizmetler aracılığı ile alışveriş yapmaya yöneldiler. En çok merak edilern sorulardan birisi de Getir uygulamasının çalışıp çalışmadığı oldu.

Marketlerin de kapalı olması nedeniyle online uygulamalarda alışveriş yapmak isteyen yasak kapsamında yaşayan vatandaşlar ünternet siparişi ile çalışan uygulamanın nerelerde hizmet verdiğini araştırıyor.

Bilindiği üzere cep telefonundan verilen siparişleri kurye aracılığı ile belirtilen adrese ulaştıran Getir uygulaması, sokağa çıkma yasağı ilan edilen 31 ilde hizmet vermeyecek. Kuryelerin de sokağa çıkmasının yasaklanmasından dolayı Getir uygulaması bu illerde hizmet almayacağı sadece yasak kapsamına girmeyen illerde çalışmalarına devam edeceği öğrenildi.

Online market alışverişi uygulamalarının en eski ve en çok tercih edilen uygulamalarından biri olan Getir uygulama ara yüzündeki kolay kullanımı ile dikkatleri çekerken fiyat olarak diğer uygulamaların neredeyse hepsinden pahalı olduğu biliniyor. Getir kaliteli hizmeti nedeniyle tercih edilen online market alışverişi uygulamaları arasında yer alırken uygulamanın 4,90 TL gönderim ücreti bulunduğu biliniyor.
 

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