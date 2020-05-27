Gezdirmeye çıkardıkları köpeğin saldırısına uğradılar

Kağıthane'de evde beslenmesi yasak köpekler arasında olan Dogo Argentino cinsi köpeklerini gezdirmeye çıkaran gençler köpeğin saldırısına uğradı. Kendisini gezdiren 4 gençten birinin bacağını ısıran köpeğin kilitlenen çenesi güçlükle açıldı.

Gezdirmeye çıkardıkları köpeğin saldırısına uğradılar
    Abone Ol:

İstanbul Kağıthane'de Ramazan Bayramı'nın 3. günü dehşet dolu bir olay gerçekleşti. Sokağa çıkma yasağı gününde köpeklerini gezdirmek isteyen 4 genç, beslenmesi yasak olan Dogo Argentino cinsi köpeğin saldırısına uğradılar.

Gezmeye çıkardıkları sokakta yürüken köpeklerden birisi bir anda saldırganlaşarak sahibinin arkadaşlarından birinin bacağını ısırdı. Güçlü çenesi bir anda kilitlenen köpeğin çenesi akadaşlarının tüm uğraşlarına rapmen bir türlü açılmadı. Köpeğin saldırısından sonra yere düştükten sonra acı içinde bağıran gencin sesini duyan mahalle sakinlerinden biri çevredekilerin de yardımıyla genç kişinin yaralanan ayağını köpeğin dişlerinden kurtardı. 

Yaralanan genç ile birlikte köpeklerin sahibi olayın hemen ardından ortada kaybolurken mahalle sakinleri bu cins köpeklerin çocuklara da saldırabileceklerini söyleyerek tepki gösterdiler.


YORUM EKLE
Gönder

Popüler Haberler

Netflix Dark 3. sezon ne zaman yayınlanacak? Dark yeni sezon yayın tarihi ve fragmanı
Cep telefonu hattımda internet paketim var ama telefondan internete giremiyorum
Ayetel Kürsi suresi abdest almadan okunabilir mi ?
Teknosacell bakiye ve fatura sorgulama işlemleri
ISO uzantılı dosyalar nasıl açılır? ISO dosya uzantısı nedir? ISO dosyalarını açan yazılımlar
Tiktok videosu çilek tuz deneyi gerçek mi? Çilekten tuzlu suda böcek mi çıkıyor?
Günlük Burç Yorumları 27 Mayıs 2020 Çarşamba Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?
Alef dizisi sezon finali mi yapacak? Alef 2. sezon olacak mı?
Lezzet Düşkünleri program sunucusu kimdir? Gerçek adı ne? Gabriele Sponza hakkında bilgiler
2020 Bursluluk sınavı kaç puanla kazanılır? İOKBS 2020 MEB PYBS taban puanları ve kazandı örnekleri
Bankaların konut, taşıt, ihtiyaç ve esnaf kredisi düşük faiz ve uzun vadeli kredi kampanyaları Mayıs 2020
MEB 2020 Öğretmen LGS sınav görevi başvuru tarihi
Koronavirüs yasakları nelerdir? Hangi 25 ilde maske zorunluluğu getirildi?
Hangi mesleklerin erken emeklilikten yararlanacak? SGK’dan erken emeklilik müjdesi geldi!
Yüz kızartıcı suçlar polis olmaya engel olur mu? Yüz kızartıcı suçlar nelerdir?
2020 MSÜ Askeri lise başvuru tarihi ne zaman? Milli Savunma Üniversitesi Sınav tarihi
Günlük Burç Yorumları 26 Mayıs 2020 Salı Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?
Renault yeni kampanyası tanıtıldı! Aylık 750 TL kredi taksitli sıfır KM araç satışları
Netflix Party nedir, nasıl kullanılır? Arkadaşınızla aynı anda film ya da dizi izleyerek sohbet edin
Günlük Burç Yorumları 25 Mayıs 2020 Pazartesi Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?