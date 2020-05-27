Gezdirmeye çıkardıkları köpeğin saldırısına uğradılar

İstanbul Kağıthane'de Ramazan Bayramı'nın 3. günü dehşet dolu bir olay gerçekleşti. Sokağa çıkma yasağı gününde köpeklerini gezdirmek isteyen 4 genç, beslenmesi yasak olan Dogo Argentino cinsi köpeğin saldırısına uğradılar.

Gezmeye çıkardıkları sokakta yürüken köpeklerden birisi bir anda saldırganlaşarak sahibinin arkadaşlarından birinin bacağını ısırdı. Güçlü çenesi bir anda kilitlenen köpeğin çenesi akadaşlarının tüm uğraşlarına rapmen bir türlü açılmadı. Köpeğin saldırısından sonra yere düştükten sonra acı içinde bağıran gencin sesini duyan mahalle sakinlerinden biri çevredekilerin de yardımıyla genç kişinin yaralanan ayağını köpeğin dişlerinden kurtardı.

Yaralanan genç ile birlikte köpeklerin sahibi olayın hemen ardından ortada kaybolurken mahalle sakinleri bu cins köpeklerin çocuklara da saldırabileceklerini söyleyerek tepki gösterdiler.