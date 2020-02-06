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Gezi Davası'nda esas hakkındaki görüş açıklandı! Osman Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbeti istendi

Gezi Davası'nda aralarında Osman Kavala'nın da bulunduğu ve 16 kişinin yargılandığı davada savcı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcı, sanıklardan Osman Kavala için ağırlaştırılmış müebbet talep ederken aynı cezayı Yiğit Aksakoğlu ve Mücella Yapıcı için de istedi.

06 Şubat 2020 Perşembe 21:38
Gezi Davası'nda esas hakkındaki görüş açıklandı! Osman Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbeti istendi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Şubat ayında yapılacak olan Gezi davası öncesi yargılanan sanıklar hakkında esasa ilişkin mütalaası dava dosyasında mahkemeye sunuldu. Aralarında Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın da bulunduğu 16 sanığın yargılandığı davaya ilişkin savcı İstanbul Ağır Ceza Mahkemesine esas hakkında mütalaasını gönderdi.

Mahkemeye sunulan mütaala dilekçesinde savcı, Osman Kavala ile sanıklar Yiğit Aksakoğlu ve Mücella Yapıcı’nın “Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs” suçunu işlediği iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talebinde bulundu.

Ayrıca, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Osman Kavala hakkında verdiği kararın gözardı edildiği mütalaada Kavala’nın tutukluluk halinin devamına karar verilmesi istenirken tutuksuz yargılanan diğer sanıklar Çiğdem Mater Utku, Ali Hakan Altınay, Mine Özerden, Can Atalay, Tayfun Kahraman, Yiğit Ali Ekmekçi’nin ise suçun işlenmesinden önce veya suçun işlenmesi sırasında yardımda bulundukları ve böylelikle suçun işlenmesini kolaylaştırdıkları iddia edildi.

Savcılık, yurt dışında tutuksuz olarak yargılanan sanıklardan Ayşe Pınar Alabora, Can Dündar, Gökçe Yılmaz, Handan Meltem Arıkan, Hanzade Hikmet Germiyanoğlu, Memet Ali Alabora ve İnanç Ekmekçi'nin dosyalarının ayrılmasını isterken bu sanıkların da ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen isimlerle aynı eylemlere imza attıklarını vurguladı.

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesine sunulan esas hakkındaki mütalaada şu görüşlere yer verildi:

- Tüm sanıkların ülkemizde Gezi parkı olayları olarak anılan kalkışma meydana gelmeden çok önce, bu yönde dünyada çeşitli ülkelerde cereyan ettiği üzere mevcut yönetimi yıkma amacıyla çeşitli eğitimlerden de geçerek uygun ortamı buldukları, 2013 yılı mayıs ayı itibariyle planlarını devreye soktukları, vatandaşlarımıza şirin ve iyi niyetli gözüken başta sözde şiddet içermeyen biçimde sahnelenen eylemlerle halkı sokağa dökmeye çalıştıkları, bu doğrultuda çok sayıda çağrı yaparak ve eylemlerine devlet birimlerinin sanki bir savaş anında imiş gibi müdahale ettiği yönünde de algı oluşturmak suretiyle kitlesel eylemlere katılımı arttırmaya çalıştıkları;


-  Daha sonrasında ise oluşan bu karmaşada sahada her daim eylem yapmaya müsait marjinal sol terör örgütlerinin bu faaliyetlerine uygun ortam sağlamak suretiyle 1960 ve 1980 darbelerinde olduğu gibi toplumu ve devleti kaos ortamına sokarak bu suretle de ‘Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs' ettikleri, oluşan bu ortamda dış ülke örneklerinde olduğu üzere en iyi ihtimalle hükümeti istifaya ve erken seçime zorlamak istedikleri;

-  Bu ihtimalin gerçekleşmemesi halinde ise bu defa Suriye ve Mısır örneklerinde olduğu üzere iç savaş ve darbe ortamına zemin hazırlamak gayretinde oldukları, bu yönde FETÖ'nün daha sonrasında da tecrübe edileceği üzere benzer girişimlerde bulunduğu, Gezi kalkışmasının devlet mekanizmalarınca bastırılarak sonlandırılması sonrasında bu defa FETÖ'nün aynı hedefe ulaşmak maksadıyla sahneye çıktığı, açıklanan gerekçelerle de sanıkların dosya içerisinde mevcut tüm deliller uyarınca atılı suçları işledikleri anlaşılmıştır.

Mütalaada ek olarak Gezi direnişinin basın - yayın organlarında ve sosyal medyada toplum refleksi ile bir anda ortaya çıktığına dair kanaat oluşturulmaya çalışıldığı da öne sürülürken, ayrıca uluslararası aktörlerden destek alan şahıslarca bilinçli bir şekilde yönlendirildiği ve yönetildiği tespit edildiği öne sürüldü.

Gezi direnişinin bir senaryo olduğu ve bu senaryonun 2011 yılında hazırlanmaya başladığının aktarıldığı mütalaada dönemde çevre ülkelerde özellikle Arap Baharı ve Turuncu devrim gibi isimlerle anılan halk ayaklanmalarını detaylı olarak incelendiği senaryolaştırma hareketlerine başlandığı da anlatıldı.

Anahtar Kelimeler:
Gezi DavasıSavcılık MütalaasıOsman KavalaCan Dündar
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