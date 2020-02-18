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Gezi davası sonuçlandı, Osman Kavala tahliye edildi

Gezi Parkı olaylarından dolayı 2 yıl 3 ay tutuklu yargılanan Osman Kavalı tahliye edildi. Mahkeme, Kavala ile birlikte tutuksuz yargılanan 15 sanık için de beraat kararı verdi.

18 Şubat 2020 Salı 16:53
Gezi davası sonuçlandı, Osman Kavala tahliye edildi

Gezi Parkı eylemlerinden dolayı hakkında dava açılan ve 840 gündür tutuklu olarak yargılanan Osman Kavala ve tutuksuz 15 sanık tahliye edildi. Silivri'de İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada Osman Kavala, Mücella Yapıcı, Yiğit Aksakoğlu'nun da aralarında bulunduğu 9 sanık mahkeme kararıyla beraat etti.

Can Dündar, Mehmet Ali Alabora, Açık Toplum Vakfı Türkiye Temsilcisi Gökçe Yılmaz Handan, Handan Meltem Arıkan, Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Koordinatörü Hanzade Hikmet Germiyanoğlu ve İnanç Ekmekçi'nin haklarında mahkeme sunulan yakalama kararları kaldırılırken, sanıkların dosyaları ayrıldı.

Gezi Parkı davası ile ilgili yapılan 6. duruşmada söz alan Osman Kavala, mahkeme heyetinin AİHM kararlarının gereğinin yapılmasını geciktirmek ve kararı boşa çıkartmak için davanın sonlandırılma gayreti içinde olduğunu vurgulayarak, "Her ne kadar çok geç olduğunu biliyorsam da Mahkemenizi olaylara ve olgulara siyasi söylemlerin empoze ettiği biçimde değil, tarafsız bir gözlemci gibi bakmaya davet ediyorum." diye konuştu.

Mahkeme heyeti sanıklardan son sözlerini istemesi üzerine sanıklar süre talep ederek mahkeme heyetini hukuka aykırı davranmakla suçladı. Dinlenen son sanık Osman Kavala ise “Son sözümü deliller inceledikten, tanıklar dinlendikten sonra söylemek istiyorum” dedi. Can Atalay ise, “Müdafilerim söz kullanmadan son sözü istiyorsunuz. Hukukla bağınızı koparttığınız heyetinizi protesto ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Savcılık tarafından sunulan mütaalanın hemen ardından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılanan iş insanı Osman Kavala son savunmasını yaptı fakat avukatlar buna karşı çıktı. Sanık avukatları mütalaaya karşı beyan sunmak ve iddianamede suç unsuru olarak iddia edilen ses kayıtlarının incelenmesi için ses kayıtlarının kendilerine verilmesini taleplerinin ardından avukatlar ayrıca duruşma salonunda bulunan bazı kişilerin tanık olarak dinlenmesini mahkeme heyetine iletti.

Mahkeme daha sonra karar aşamasına geçerek gezi Parkı eylemlerine ilişkin, aralarında iş adamı Osman Kavala, gazeteci Can Dündar, Ayşe Mücella Yapıcı ve oyuncu Mehmet Ali Alabora'nın da bulunduğu 1'i tutuklu 16 sanığın "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan yargılandığı davada salonda bulunan 9 sanık tüm suçlamalardan beraatine ve ifadesi alınmayan 7 sanığın ise dosyasının ayrılmasına karar verdi.


 

Son Güncelleme: 18.02.2020 17:41
Anahtar Kelimeler:
TahliyeGezi DavasıOsman KavalaBeraat
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