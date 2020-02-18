Gezi davasından beraat eden Osman Kavala'ya yeni gözaltı kararı

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen gezi davasında 2 yıl 3 ay tutuklu yargılandıktan sonra beraatine karar verilen Osman Kavala hakkında şok bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kavala hakkında ‘Anayasal Düzeni Bozmaya Teşebbüs’ suçundan yeni bir gözaltı kararı verdi.

Yargılama sonucunda tahliyesine karar verilen ve Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin başlatılan bir başka soruşturma kapsamında 'anayasal düzeni bozmaya teşebbüs' suçundan gözaltı kararı verilen Osman Kavala, önce savcılığa giderek ifade vermesi ertesi gün de mahkemeye çıkarılması bekleniyor.

Başsavcılık, yürüttüğü soruşturma kapsamını ön görerek mahkemeye gerekçeli kararın yazılana kadar itiraz hakkının saklı tutulmasını ve ayrıca dilekçede gerekçeli kararın hazırlanmasının ardından beraat kararları için itiraz edileceğini bildirdi.