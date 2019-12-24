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Gezi parkı davasında Osman Kavala hakkında karar açıklandı; Mahkeme tutukluluğun devamına hükmetti

Gezi Parkı davasıyla ilgili içlerinde Osman Kavala'nında bulunduğu 15 sanığın 4. duruşması bugün yapıldı. İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmada mahkeme heyeti Kavala'nın tutukluluğunun devamına hükmetti.

24 Aralık 2019 Salı 23:32
Gezi parkı davasında Osman Kavala hakkında karar açıklandı; Mahkeme tutukluluğun devamına hükmetti

Gezi Parkı davası nedeniyle 784 gündür tutuklu olarak yargılanan Osman Kavala hakkında bugün karar açıklandı. Silivri'de İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirilen 4. duruşmada aralarında Osman Kavala'nın da bulunduğu 15 sanığın yargılanmaları yapıldı.

10 Aralık'ta Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Osman Kavala'nın yaptığı başvuruda ihlal kararı vermişti. Mahkeme, 'yetkililerin, başvurucunun ilk ve devam eden duruşma öncesi tutukluluğunun makul şüpheye dayanan tarafsız bir değerlendirme sonucunda olduğunu gösteremediği' tespitini yaparak Kavala'nın derhal serbest bırakılmasına karar vermişti.

Sanıkların davada Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs suçundan ağırlaştırılmış müebbet istemiyle yargılandığı davada yargılanan Osman Kavala hakkında mahkeme heyeti tutukluluğun devamına karar verdi.

10 Aralık tarihinde Osman Kavala'nın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne yaptığı başvuruda ihlal kararı verilmiş ve 'yetkililerin, başvurucunun ilk ve devam eden duruşma öncesi tutukluluğunun makul şüpheye dayanan tarafsız bir değerlendirme sonucunda olduğunu gösteremediği' tespitinde bulunarak Kavala'nın derhal serbest bırakılmasına hükmetmişti.

Son Güncelleme: 24.12.2019 23:32
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