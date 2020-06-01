Giresun'da otomobil ile iş makinesi çarpıştı, 1 ölü!

Giresun'a bağlı Alucra ilçesinde korkunç bir kaza meydana geldi. Öğlen saatlerinde meydana gelen kazada, iddialara göre Giresun Özel İdaresi’ne ait K.B. (32) yönetimindeki iş makinesi karşı yönden gelen Aydın Dadın (51) idaresindeki 06 ROV 50 plakalı otomobil ile çarpıştı

İlçeye bağlı Tepeköy köyü yolunda meydana gelen kazada, çarpmanın şiddetiyle iş makinesinin ön tekeri otomobilin üzerine çıktı. Çevrede bulunanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, araç içinde sıkışan sürücü Aydın Dadın'ın kaza anında hayatını kaybettiğini belirlediler.

Olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından Dadın'ın cansız bedeni ambuılansla Adli Tıp Morgu'na kaldırılırken iş makinesi operatörü K.B. polis ekipleri tarafıdnan gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Güncelleme Tarihi: 01 Haziran 2020, 16:14