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Giresunspor'dan rahatlatan haber; pozitif vaka yok

Normalleşme süreci kapsamında alınan önlemler gereği Giresunspor tüm takım ve çalışanlarına Covid-19 PCR testi yaptırdı. Giresunspor yarın oynanacak İstanbulspor maçı öncesi yaptırılan testin sonuçlarını sosyal medya hesabından duyurdu.

23 Haziran 2020 Salı 20:13
Giresunspor'dan rahatlatan haber; pozitif vaka yok
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Covid-19 sebebiyle durdurulan sezon maçlarının yeniden başlamasıyla birlikte futbol takımları da kendilerini güvenceye almak için covid testleri yaptırmaya başladılar. Önlemler gereği oynanan seyircisiz maçlar futbolcuların oldukça motivasyonunu düşürürken bir de takım içinde rastlanacak olan pozitif test tüm takımı kötü etkileyebilir. 

Giresunspor Covid-19 testleri negatif çıktı

Normalleşme sürecinde başlayan sezon maçlarında yüksek önlemler alınmaya çalışılıyor. Maçların seyircisiz olması, tüm takım ve ekibin testlerden geçmesi de bunlara dahil. Giresunspor ise yarın İstanbulspor ile bir erteleme maçına çıkacaktı. Bunun öncesin Giresun İl Sağlık Müdürlüğünün katkıları ile tüm takım, heyet, teknik, personel, işçilerin tamamına covid-19 testi uygulandı. Bugün Giresunspor kendi sosyal medya hesabından paylaşım yaparak yapılan testler sonucunda kulübün herhangi bir üyesinde pozitif vaka olmadığını belirtti. 


Son Güncelleme: 23.06.2020 20:13
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