Giresunspor'dan rahatlatan haber; pozitif vaka yok

Giresunspor Covid-19 testleri negatif çıktı

Covid-19 sebebiyle durdurulan sezon maçlarının yeniden başlamasıyla birlikte futbol takımları da kendilerini güvenceye almak için covid testleri yaptırmaya başladılar. Önlemler gereği oynanan seyircisiz maçlar futbolcuların oldukça motivasyonunu düşürürken bir de takım içinde rastlanacak olan pozitif test tüm takımı kötü etkileyebilir.

Normalleşme sürecinde başlayan sezon maçlarında yüksek önlemler alınmaya çalışılıyor. Maçların seyircisiz olması, tüm takım ve ekibin testlerden geçmesi de bunlara dahil. Giresunspor ise yarın İstanbulspor ile bir erteleme maçına çıkacaktı. Bunun öncesin Giresun İl Sağlık Müdürlüğünün katkıları ile tüm takım, heyet, teknik, personel, işçilerin tamamına covid-19 testi uygulandı. Bugün Giresunspor kendi sosyal medya hesabından paylaşım yaparak yapılan testler sonucunda kulübün herhangi bir üyesinde pozitif vaka olmadığını belirtti.