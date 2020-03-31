İstanbul
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
89644
ALTIN
338.997
DOLAR
6.6029
STERLİN
8.1788
EURO
7.2441

Giyim markası Kiğılı'dan koronavirüs nedeniyle farklı sektör atağı!

Giyim markası olarak yıllardı hizmet veren Kiğılı, internet sitesi üzerinden bakliyat, tuvalet kağıdı, ıslak mendil, bulgur gibi çok sayıda market ürünü satışı yapmaya başladı.

31 Mart 2020 Salı 20:36
Giyim markası Kiğılı'dan koronavirüs nedeniyle farklı sektör atağı!

Türkiye'nin önde gelen erkek giyim markalarından biri olan Kiğılı, Türkiye'de koronavirüs ile mücadele kapsamında sektör değiştirerek market ürünleri satışı yapmaya başladı. Kiğılı'nın resmi internetten sitesi üzerinden bakliyat, tuvalet kağıdı, ıslak mendil, bulgur gibi çok sayıda ürünleri satmaya başlaması da sosyal medyanın gündemine oturdu.

Diğer taraftan; Migros Sanal Market, Getir, Banabi gibi online market alışverişi hizmetlerine rakip olmaya aday olan Kiğılı, sağlık çalışanlarının temel giyim ihtiyaçlarını karşılayacak ürünleri de hastanelere ulaştırdığı belirtildi. Kiğılı, internet sitesinde yer alan "Market & Ev" kategorisini öne çıkararak bu kategorinin altında çerez, bakliyat, makarna, sıvı yağ ve baharat gibi temel yiyecek ürünleri ekledi ve bunların yanı sıra ıslak mendil, bebek bezleri, kağıt ürünleri ve temizlik ürünleri gibi hijyen ürünlerini de satışa sunmaya başladı.

Giyim markası Kiğılı'nın internet sitesinden market ürünleri satmaya başladı

Kiğılı, söz konusu hizmet ile ilgili yaptığı açıkalmasındai salgın nedeniyle Kiğılı.com'u farklı üreticilere açtıklarını, bu süreçte kişilerin market alışverişi konusunda sıkıntı çekmemelerini istediklerini belirtilirken siparişlerin hazırlandığı alanların sürekli dezenfekte edildiği, ekiplerinin maske ve eldiven ile çalıştıklarının ve en önemli detayın Kiğılı.com'da market kategorisinden yapılan 75 TL ve üzeri madığı kauydedildi.

Kiğılı'nın internet sitesinin açılan market bölümü kategorisinde, konuya ilişkin olarak, "Zaman; sabretme, paylaşma, dayanışma ve birlikte hareket etme günü. Bu amaçla evimizi diğer üreticilere de açıyoruz. Türkiye'nin evde bir eksiği kalmasın diye Kigili.com'da bir araya geliyoruz." ifadelerine yer verildi.
 

Son Güncelleme: 31.03.2020 20:38
Anahtar Kelimeler:
İnternet SitesiKoronavirüsAlışverişKiğılıMarket ürünü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sağlık Bakanlığı açıkladı! Son verilere göre toplam 214 kişi virüsten hayatını kaybetti
Sağlık Bakanlığı açıkladı! Son verilere göre toplam 214 kişi virüsten hayatını kaybetti
Bakan'dan çiftçilere müjde! O arazilerden alınacak kira 6 ay ertelendi
Bakan'dan çiftçilere müjde! O arazilerden alınacak kira 6 ay ertelendi
O ilin valisi kovid-19'a yakalandı
O ilin valisi kovid-19'a yakalandı
TBMM'de korona virüs paniği! Meclis doktorunun testleri pozitif çıktı
TBMM'de korona virüs paniği! Meclis doktorunun testleri pozitif çıktı
Af (infaz) yasası mecliste! İşte detaylar
Af (infaz) yasası mecliste! İşte detaylar
Tedbirde sınır yok! Karadeniz'de virüse karşı paralar 100 derecede kaynatılıyor
Tedbirde sınır yok! Karadeniz'de virüse karşı paralar 100 derecede kaynatılıyor

Popüler Haberler

Zatürre hastalığı nedir? Zatürre tedavisi varmı, nasıl olunur ?
İSMEK ne zaman personel alımı, eleman alımı, memur alımı ve işçi alımı yapacak? İSMEK insan kaynakları iş ilanları
TEB ek ücret ya da ek faiz yansıtmadan kredi ve kredi kartı borçlarını 3 ay erteliyor
Edevlet seyahat izin belgesi başvurusu nasıl yapılır? E-devler seyahat belgesi başvuru işlemleri
Nisan 2020 Aylık Burç Yorumları! Nisan Ayı Sizin İçin Nasıl Geçecek? Yıldız Falınız Nisan 2020 İçin Ne Diyor?
İBB öğrenci burs ödemeleri ne zaman yatacak saat kaçta ödenecek?
2020 Nisan TÜİK enflasyon ve kira artış oranları ne zaman açıklanacak?
4/B BAĞ-KUR Borç yapılandırma online sorgulama ve ödeme işlemleri
Diyanet'ten Maaşını paylaş, kardeşinle yakınlaş bağış kampanyası
Sağlık çalışanlarına Türksat 100 GB internet
Kuzey Yıldızı Mahmut kimdir? Gerçek adı nedir? Burak Khan kimdir?
Soyadı e-Devlet başvuru işlemleri nasıl yapılır? 2020 e-Devlet soyadı değişikliği
Esmer Şeker kullanmanın faydaları nelerdir? Esmer şeker neyden elde edilir?
Yeni Hayat dizisi 1. bölüm ne zaman yayınlanacak?
Hadise ve Kaan Yıldırım evlerini karantina nedeni ile mi ayırdı?
Entübe etmek nedir? Hasta nasıl entübe olur? Entübe olmuş hastanın tedavisi nasıl devam eder?
Müge Anlı sağlık çalışanları ile ilgili ne söyledi? Müge anlı neden tepki topladı, söyledikleri nedir?
FOX TV Baraj dizisi konusu ne, oyuncuları kimler?
Çukur dizisi yeni bölüm için çekimler başlıyor mu? Yeni bölümler ne zaman yayınlanmaya başlayacak?
Türkiye IMF'den borç istedi mi? IMF resmi açıklama yaptı!
Kredi borçları nasıl ertelenir? Kredi ve kredi kartı borcu erteleme maliyeti ve faizleri ne kadar?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.