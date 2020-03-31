Giyim markası Kiğılı'dan koronavirüs nedeniyle farklı sektör atağı!

Türkiye'nin önde gelen erkek giyim markalarından biri olan Kiğılı, Türkiye'de koronavirüs ile mücadele kapsamında sektör değiştirerek market ürünleri satışı yapmaya başladı. Kiğılı'nın resmi internetten sitesi üzerinden bakliyat, tuvalet kağıdı, ıslak mendil, bulgur gibi çok sayıda ürünleri satmaya başlaması da sosyal medyanın gündemine oturdu.

Diğer taraftan; Migros Sanal Market, Getir, Banabi gibi online market alışverişi hizmetlerine rakip olmaya aday olan Kiğılı, sağlık çalışanlarının temel giyim ihtiyaçlarını karşılayacak ürünleri de hastanelere ulaştırdığı belirtildi. Kiğılı, internet sitesinde yer alan "Market & Ev" kategorisini öne çıkararak bu kategorinin altında çerez, bakliyat, makarna, sıvı yağ ve baharat gibi temel yiyecek ürünleri ekledi ve bunların yanı sıra ıslak mendil, bebek bezleri, kağıt ürünleri ve temizlik ürünleri gibi hijyen ürünlerini de satışa sunmaya başladı.

Kiğılı, söz konusu hizmet ile ilgili yaptığı açıkalmasındai salgın nedeniyle Kiğılı.com'u farklı üreticilere açtıklarını, bu süreçte kişilerin market alışverişi konusunda sıkıntı çekmemelerini istediklerini belirtilirken siparişlerin hazırlandığı alanların sürekli dezenfekte edildiği, ekiplerinin maske ve eldiven ile çalıştıklarının ve en önemli detayın Kiğılı.com'da market kategorisinden yapılan 75 TL ve üzeri madığı kauydedildi.

Kiğılı'nın internet sitesinin açılan market bölümü kategorisinde, konuya ilişkin olarak, "Zaman; sabretme, paylaşma, dayanışma ve birlikte hareket etme günü. Bu amaçla evimizi diğer üreticilere de açıyoruz. Türkiye'nin evde bir eksiği kalmasın diye Kigili.com'da bir araya geliyoruz." ifadelerine yer verildi.

