Gökçeada Belediyesinden evde kalma sözüne Netflix aboneliği hediye!

Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının ardından oluturulan Bilim Kurulu kararıyla vatandaşlardan mümkün olduğu kadar dışarı çıkmamaları istenirken, yayılmayı önlemek amaçlı yetkililer tarafından sürekli evde kalın çağrıları yapıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında ise belediyeler vatandaşların evde kalmasını teşvik etmek için yeni kararlar alıyor. Bunlardan bir tanesi de Çanakkale'ye bağlı Gökçeada Belediyesinden geldi. Belediye, ilçede yaşayan ve kendilerine evde kalma sözü verenlere Netflix aboneliği hediye edeceğini açıkladı.

Başlatılan kampanyayı Facebook hesabı üzerinden duyuran Gökçeada Belediyesi Başkanı Ünal Çetin, paylaşımında "Gökçeada Belediyesi olarak Koronavirüs mikrobunun yayılmasının önüne geçilmesi için gerekmedikçe evden çıkılmaması gerektiğini biliyoruz. Bu yüzden evde kalma sözü verene Netflix aboneliği hediye ederek sizlere evinizde sinema, dizi, belgesel izleme fırsatı sunuyoruz" ifadelerine yer verdi.

Buna göre; Gökçeada'da yaşayan herkes ilgili telefon numarasından talep gerçekleştirerek normalde 17,99 TL'den başlayan Netflix aboneliğini ücretsiz olarak sahip olmuş olacak.

