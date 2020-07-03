Gökhan Özoğuz, Esra Albayrak'a yapılan hakaretlere sessiz kalmadı

‘’Kadına dil uzatmanın hiçbir bahanesi olamaz’’

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın eşi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kızı olan Esra Albayrak için Twitter'da hakaret dolu paylaşımlar yapıldı. Albayrak ve yeni bebeği hakkında çirkin mesajlar yayınlayan kişiler yakalanırken, Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz da bu duruma sessiz kalmadı.

Sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yapan Özoğuz, ‘’Kadın iffetine dil uzatmanın hiçbir bahanesi olamaz. Esra Albayrak’a yapılan çirkin söylemi şiddetle kınıyorum’’ ifadelerine yer verdi.