Gökova Körfezi'nde 15 milyon dolara satılık ada!

Muğla'nın turistik ilçesi Marmaris'te satılık ada ilanı verildi. Gökova Körfezi'nde 22 hissedarlı Gelibolu Adası, 15 milyon dolara alıcısını bekliyor. Adayı satılığa çıkaran Özgür Kürşat, "Dalış turizmi için değerlendirilebilir. Maldivlerde ki gibi bungalov evleri yapılabilir. Çok hissedarlı olduğumuz için böyle bir şey düşünmeden, satışına yöneldik. 15 milyon dolar bir fiyat belirledik." diye konuştu.
Çamlı İskelesi'ne yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta bulunan Gelibolu Adası'nın kendilerine dedelerinden miras kaldığını söyleyen Özgür Kürşat, "Önünde sualtı mağaraları bulunan adaya günübirlik tesis yapılmasına izin veriliyor. Turizm için değerlendirilebilir bir alan. Gökova Körfezi'nin önemi herkes tarafından biliniyor. Dalış turizmi için değerlendirilebilir. Maldivlerde ki gibi bungalov evleri yapılabilir. Çok hissedarlı olduğumuz için böyle bir şey düşünmeden, satışına yöneldik. 15 milyon dolar bir fiyat belirledik. Ciddi bir müşteri çıktığı takdirde pazarlığımız olacaktır" diye konuştu.