Gökova Körfezi'nde 15 milyon dolara satılık ada!

Muğla'nın turistik ilçesi Marmaris'te satılık ada ilanı verildi. Gökova Körfezi'nde 22 hissedarlı Gelibolu Adası, 15 milyon dolara alıcısını bekliyor. Adayı satılığa çıkaran Özgür Kürşat, "Dalış turizmi için değerlendirilebilir. Maldivlerde ki gibi bungalov evleri yapılabilir. Çok hissedarlı olduğumuz için böyle bir şey düşünmeden, satışına yöneldik. 15 milyon dolar bir fiyat belirledik." diye konuştu.

Kendisiyle birlikte toplam 22 hissedarın bulunduğu ada alıcı bulunduğu takdirde pazarlık payının olabileceğini söyleyen Özgür Kürşat, adanın Çamlı mahallesinde olduğunu ve Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları içerisinde ve 34 bin 854 metrekare alana sahip olduğunu belirtti. Özellikle turizm sezonunda tur teknelerinin uğrak yeri olan Gelibolu Adasının, doğal güzelliği ile yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çektiğini kaydeden Kürşat, ada içerisine spor alanları ve günübirlik kullanıma yönelik tesislerin yapılabileceği de belirtti.

Çamlı İskelesi'ne yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta bulunan Gelibolu Adası'nın kendilerine dedelerinden miras kaldığını söyleyen Özgür Kürşat, "Önünde sualtı mağaraları bulunan adaya günübirlik tesis yapılmasına izin veriliyor. Turizm için değerlendirilebilir bir alan. Gökova Körfezi'nin önemi herkes tarafından biliniyor. Dalış turizmi için değerlendirilebilir. Maldivlerde ki gibi bungalov evleri yapılabilir. Çok hissedarlı olduğumuz için böyle bir şey düşünmeden, satışına yöneldik. 15 milyon dolar bir fiyat belirledik. Ciddi bir müşteri çıktığı takdirde pazarlığımız olacaktır" diye konuştu.