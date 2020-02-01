Gölcük'te talihsiz kaza! Babasının beylik silahıyla kendini vurdu



Kocaeli'ne bağlı Gölcük ilçesinde yaşayan Armağan B. isimli bir genç iddialara göre evde astsubaylıktan emekli olan babasına ait beylik tabancasıyla oynarken silah ateş ateş alması sonucu kendini vurdu.

Değirmendere Yalı Mahallesi öğle saatlerinde meydana gelen olay sonrasında silah sesini duyarak odaya gelen Armağan'ın ağabeyi kardeşini kanlar içerisinde yerde yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kendini karnından vuran yaralı genci ambulansa alarak Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırdı.

Burada tedavi altına alınan gencin sağlık durumunu ciddiyetini koruduğu belirtilerken polis ekipleri de olayla ilgili soruşturma başlattı.