Google'dan Tomris Uyar'a sürpriz! Tomris Uyar için Doodle hazırlandı

Türk edebiyatının en usta isimlerinden Tomris Uyar’ın doğum günü Google tarafından unutulmadı. Google 62 yaşında hayata gözlerini yuman usta yazarın 79. Yaş günü için Doodle hazırladı. Tomris Uyar Google tarafından hazırlanan Doodle ile birlikte gündem oldu.
Tomris Uyar özellikle kaleme aldığı hikayelerle adından söz ettirmeyi başarmıştı. Ünlü Türk yazar Turgut Uyar’ın eşi olan Tomris Uyar 2003’te hayatını kaybetti. Tomris Uyar 20’den fazla eser bıraktı ve 2003 yılında vefat etti.
Tomris Uyar Kimdir?
Tomris Uyar daha sonra Cemal Süreya ve Ülkü Tamer ile birlikte Papirüs dergisini kurdu. Yazarın deneme, eleştiri ve kitap tanıtımları bu dergide okurlarla buluştu. Tomris Uyar On Öykü adlı kitabındaki Yürekte Bukağı hikayesiyle 1979 yılında Sait Faik Hikaye Ödülü’nü kazandı. Uyar’ın günlüklerinin yer aldığı yazılar Gündökümü adlı kitapta yayımlandı.
Tomris Uyar daha sonra Ülkü Tamer ile dünya evine girdi. Ancak çift kısa süre sonra ayrılma kararı aldı. Ülkü Tamer ile evliliğini sonlandıran Tomris Uyar, Türk şair Turgut Uyar ile evlendi. Tomris Uyar’ın bu evlilikten Hayri adında bir çocukları olmuştur.
Tomris Uyar’ın Eserleri
- İpek ve Bakır
- Ödeşmeler
- Dizboyu Papatyalar
- Gündökümü
- Yürekte Bukağı
- Yaz Düşleri/Düş Kışları
- Sesler, Yüzler, Sokaklar
- Gecegezen Kızlar
- Büyük Saat
- Rus Ruleti- Dön Geri Bak
- Günlerin Tortusu
- Yaza Yolculuk
- Babayasaları, Anasözleri
- Yazılı Günler 1985 - 1988,
- Sekizinci Günah
- Otuzların Kadını
- İki Yaka İki Uç
- Tanışma Günleri, Anları, günce
- Aramızdaki Şey
- İstanbul'da Zaman
- Gündökümü I - II
Google’ın Tomris Uyar Doodle’ı
Güncelleme Tarihi: 11 Mayıs 2020, 23:12