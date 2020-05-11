Google'dan Tomris Uyar'a sürpriz! Tomris Uyar için Doodle hazırlandı

Türk edebiyatının en usta isimlerinden Tomris Uyar’ın doğum günü Google tarafından unutulmadı. Google 62 yaşında hayata gözlerini yuman usta yazarın 79. Yaş günü için Doodle hazırladı. Tomris Uyar Google tarafından hazırlanan Doodle ile birlikte gündem oldu.

Tomris Uyar özellikle kaleme aldığı hikayelerle adından söz ettirmeyi başarmıştı. Ünlü Türk yazar Turgut Uyar’ın eşi olan Tomris Uyar 2003’te hayatını kaybetti. Tomris Uyar 20’den fazla eser bıraktı ve 2003 yılında vefat etti.

Tomris Uyar Kimdir?

Tomris Uyar 1941 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Robert Koleji’nde eğitim alan Uyar, üniversite eğitimini İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesine bağlı Gazetecilik Enstitüsü’nde tamamladı.

Tomris Uyar daha sonra Cemal Süreya ve Ülkü Tamer ile birlikte Papirüs dergisini kurdu. Yazarın deneme, eleştiri ve kitap tanıtımları bu dergide okurlarla buluştu. Tomris Uyar On Öykü adlı kitabındaki Yürekte Bukağı hikayesiyle 1979 yılında Sait Faik Hikaye Ödülü’nü kazandı. Uyar’ın günlüklerinin yer aldığı yazılar Gündökümü adlı kitapta yayımlandı.

Tomris Uyar daha sonra Ülkü Tamer ile dünya evine girdi. Ancak çift kısa süre sonra ayrılma kararı aldı. Ülkü Tamer ile evliliğini sonlandıran Tomris Uyar, Türk şair Turgut Uyar ile evlendi. Tomris Uyar’ın bu evlilikten Hayri adında bir çocukları olmuştur.

Tomris Uyar’ın Eserleri

İpek ve Bakır

Ödeşmeler

Dizboyu Papatyalar

Gündökümü

Yürekte Bukağı

Yaz Düşleri/Düş Kışları

Sesler, Yüzler, Sokaklar

Gecegezen Kızlar

Büyük Saat

Rus Ruleti- Dön Geri Bak

Günlerin Tortusu

Yaza Yolculuk

Babayasaları, Anasözleri

Yazılı Günler 1985 - 1988,

Sekizinci Günah

Otuzların Kadını

İki Yaka İki Uç

Tanışma Günleri, Anları, günce

Aramızdaki Şey

İstanbul'da Zaman

Gündökümü I - II

Google’ın Tomris Uyar Doodle’ı

Güncelleme Tarihi: 11 Mayıs 2020, 23:12