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Görevlilerle tartışan kişi aracıyla hastaneye girmeye çalıştı

Esenyurt'ta koronavirüs belirtileri gösterdiğini söyleyerek ilçede bulunan bir özel hastaneye giden kişi, burada hastane görevlileri ile tartışmaya başladı. İsminin Mahmut Güleryüz olduğu öğrenilen şahıs öfkesini alamadı ve aracıyla hastaneye girmeye çalıştı.

29 Nisan 2020 Çarşamba 16:23
Görevlilerle tartışan kişi aracıyla hastaneye girmeye çalıştı

İstanbul Esenyurt'ta dün akşam saatlerinde yüksek ateş ve öksürük şikayeti nedeniyle özel bir hastaneye giden Mahmut Güleryüz isimli bi vatandaş, görevlilere koronavirüsüne yakalndığını söyledi. Bunun üzerine Güleryüz, görevliler tarafından vezneye yönlendirdi. Güleryüz, vezneye gittiğini kendisinden koronavirüs testi için ücret istendiğini iddia etti ve oradaki görevlilerle tartışmaya başladı.

Yaşanan tartışmanın ardındam öfkeyle dışarı çıkan Güleryüz, aracına binerek hastane kapısından içeri girmek istedi. Mahmut Güleryüz, ciple hastane kapısına çarptıktan sonra geri manvra yaparak hızla ikinci kez cam kapıya çarpmasıyşa camların kırılmasına neden oldu. Yaşanan gelişmeler hastanede paniğe neden olurken olay anı saniye saniye vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi. 

Görevlilerle tartışan kişi aracıyla hastaneye girmeye çalıştı

Öfkesi dinmeyen Mahmut Güleryüz, bu kezde kendisini cep telefonuyla görüntüleyen vatandaşlara tepki gösterdi. Hastanenin güvenlik görevlileri hemen duruma müdahale ederek, Güleryüz'ü aracından indirdiler ve polie ihbar ettileri. Olay yerine gelen polis ekipleri öfkeli adamı gözaltına alırken, Güleryüz'ün ağabeyine ait olduğu aöğenilen cip çekiciye yüklenerek otoparka götürüldü.

Görevlilerle tartışan kişi aracıyla hastaneye girmeye çalıştı

Hastanede yaşadığı olayı anlatırken pişman olduğunu söyleyen Mahmut Güleryüz, ifadesinde "İki üç gündür öksürüğüm vardı. Öksürüğüm geçmedi. Geçmeyince de test için hastaneye gittim. Bana en yakın hastane buydu. Test için ücret talep ettiler benden. 'Biz de şüpheleniyoruz tomografi çekilecek' dediler. Ondan sonra ödeme yerine geçince 4 bin lira hesap çıkardılar. Bu tutarı ödeyecek gücüm olmadığını söyledim. TV'lerde de söylediler 'ücretsiz yapılması gerekiyor' denildi. Sinirlendiğim için' arabayla girerim beni ciddiye alın' dedim. Bana 'ne yaparsan yap' dediler. Ben de sinirlendim aracımla girdim. Yapmaman gerekirdi ama o an sinirle yaptım. Pişmanım yapmamam gerekirdi." diye konuştu.

Görevlilerle tartışan kişi aracıyla hastaneye girmeye çalıştı

Polise verdiği ifade sonrası adliyeye sevk edilen Güleryüz savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılırken olayın meydana geldiği özel hastaneden konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapıldı.

Hastaneden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"28.04.2020 tarihinde hastanemizde gerçekleşen şiddete dayalı olayla ilgili kamuoyunu doğru bilgilendirmek adına tarafımızdan bir açıklama yapma gereği doğmuştur. Sağlık Bakanlığı yönetiminde corona virüs salgını sebebiyle oluşturulan algoritmaya göre, herhangi bir özel hastaneye başvuran hastaların muayene ve tetkikleri yapıldıktan sonra Covid-19 tanısı konulması halinde süreç boyunca oluşan ve oluşacak tüm masrafları Sosyal Güvenlik Kurulu tarafından karşılanmakta, hastadan herhangi bir ücret alınmamaktadır. 28.04.2020 tarihinde, saat 19.00 civarında gerçekleşen söz konusu olayda; ilgili şahıs hastanemizin acil servis birimine gelerek ve herhangi bir somut Covid-19 belirtisine sahip olmadığı halde, Covid-19 tanısı için gerekli testlerin yapılmasını istemiştir. O sırada acil servis birimimizde görevli hekimimiz gerekli muayeneyi yaptıktan sonra Covid-19'a ilişkin bir bulgu gözlemlemediğini ancak istediği takdirde gerekli tetkik ve tahlillerin yapılabileceğini aktararak, şahsı acil servis birimimizin bankosuna yönlendirmiştir. O sırada bankoda görev yapan çalışma arkadaşlarımız şahsa ilgili algoritma doğrultusunda uygulanması gereken süreci anlatmış, ilgili tetkik ve tahlillerin masrafı kendisine bildirerek onayını istemiştir.

Masrafın telaffuz edilmesiyle birlikte, şahıs beklenmeyen bir biçimde sözlü şiddete başvurmuş, hastanemizde sürdürülen sağlık hizmetlerinin aksamasına ve acil servis birimimizde tedavi alan/almaya hazırlanan hastalarımızı rahatsız edici davranışlarda bulunmaya başlamıştır. Şahıs ilgili görevlilerimizin uyarılarına aldırış etmeden, acil servis kapısından çıkarak binamızın otopark kısmında duran özel aracına binmiş ve zarar verme kastıyla binamızın girişine birkaç kez çarparak, binamızda maddi zarara, ayrıca hem personelimizde hem de hastalarımızda korku ve paniğe neden olmuştur. Bu nedenle 155 aranarak polis çağrılmış ve saldırgan kişi gelen polis ekipleri eşliğinde karakola götürülmüştür. Şahıs hakkında şikayetçi olunmuş ve konu yargıya intikal etmiştir. Pandemi süreci nedeniyle büyük özveriyle, gece-gündüz demeden toplum sağlığı için çalışan bizler söz konusu olayın yaşanması nedeniyle duyduğumuz büyük üzüntüyü paylaşır, hem şiddete maruz bırakılan personelimiz hem de o sırada hastanemizde bulunan ve ilgili şahsın yaşattığı dehşete tanıklık eden hastalarımız adına hukuki sürecin takipçisi olacağımızı bilginize sunarız. Bu olayın sağlık kurumlarında yaşanan son şiddet vakası olmasını diliyor, bu vesileyle tüm toplumumuzu bir kez daha 'sağlıkta şiddete hayır' demeye çağırıyoruz."
 

Anahtar Kelimeler:
IstanbulHastaneEsenyurtTartışmaKoronavirüs
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