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Gözler bilim kurulu toplantısında! Okulların tatil süresi uzayacak mı?

Bugünkü bilim kurulu toplantısı saat 13.30 itibariyle başladı.Toplantıda okulların tatil durumu görüşülecek ve toplantı bitiminde milli eğitim bakanı Ziya Selçuk İle Sağlık bakanı Fahrettin Koca'nın bu konuyla ilgili alınan kararı açıklaması bekleniyor.

25 Mart 2020 Çarşamba 14:43
Gözler bilim kurulu toplantısında! Okulların tatil süresi uzayacak mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Sağlık Bakanlığının Bilkent Yerleşkesi'nde saat 13.30'da başlayan toplantıda, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin yeni tedbirler ve pozitif vakaların durumu değerlendiriliyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlık ettiği kurulun bugünkü toplantısına Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da katılıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün kabine üyeleriyle yaptığı telekonferans görüşmesi kapsamında Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a, uzaktan eğitim sürecine ilişkin son kararın Bilim Kurulu tarafından verilmesi gerektiğini iletmişti.

Erdoğan, "Bilim Kurulu'nun bu konudaki tavsiyesini çok önemsiyorum. Yani uzatılabilir de uzatılmayabilir de ama eğer Bilim Kurulu 'Uzatılmasında fayda var.' diyorsa ona uyalım ama 'Bir hafta yeter.' diyorsa ona uyalım. Çünkü işin ehli onlar. Dolayısıyla onların tavsiyeleri istikametinde gitmekte fayda var." ifadelerini kullanmıştı.

Koca ile Selçuk, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından saat 19.15'te sağlık ve eğitim alanındaki son duruma ilişkin açıklamalarda bulunacak.

Toplantı sonrası kararlar açıklandıkça haberimiz güncellenecektir.

Son Güncelleme: 25.03.2020 15:14
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