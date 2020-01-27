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GSS ve BAĞKUR prim borcu olanlar 2020 yılında da sağlık hizmetlerinden yararlanabilecek

Prim borcu olan kişiler yeni yılda sağlık hizmetlerinden nasıl yararlanabileceğini merak ediyordu. Merakla beklenen açıklama geldi ve GSS ve BAĞKUR prim borcu olanların 2020 yılında da sağlık hizmetlerinden yararlanabileceği açıklandı.

27 Ocak 2020 Pazartesi 23:07
GSS ve BAĞKUR prim borcu olanlar 2020 yılında da sağlık hizmetlerinden yararlanabilecek

GSS ve Bağkur primlerini ödeyemeyen kişilerin beklediği açıklama Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’tan geldi. Prim borcu olan kişiler 2020 yılında hastane hizmetlerinden yararlanıp yararlanamayacağını merak ediyordu. Bakan Selçuk’un açıklamalarına göre, prim borcu olan kişiler 2020 yılı sonuna kadar hastanelerde muayene olabilecek.

Resmi Gazete’de Yayımlandı

GSS ve Bağkur primleri eksik olan kişileri ilgilendiren açıklama Resmi Gazete’de yayımlandı. Zehra Zümrüt Selçuk da yaptığı açıklamalarda prim borcu olan kişilerin 2020 yılında da sağlık hizmetlerinden yararlanabileceğini söyledi.

Türkiye’de herhangi bir sigortaya bağlı olmayan ve sağlık hizmeti almak isteyen kişilerin 88,23 TL prim ödemesi gerektiğini hatırlatan Selçuk, prim ödemesi yapamayacak kişilere gelir testi yapılarak ücretsiz sağlık hizmeti verildiğini açıkladı.

Prim Borcu Olanların Sayısı Azaldı

Zehra Zümrüt Selçuk, prim borcu olan kişilerin sayısının azaldığını ve GSS sisteminin daha iyi çalıştığını söyledi. Bakan Selçuk’un açıklamalarına göre son yıllarda prim borcu olan kişi sayısında büyük bir azalma yaşandı.

Son Güncelleme: 27.01.2020 23:07
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