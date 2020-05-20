Gümüşhane'de silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Gümüşhane’nin Torul ilçesinde gerçekleşen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi yaralandı. Yaralanan vatandaş hastaneye kaldırıldı.

Gece saatlerinde gerçekleşen silahlı saldırıda nedeni halen bilinmeyen bir sebepten kavga çıktı. Kavga sonrasında akrabaları ile buluşan S.Ö, Onur Çubukçu ve Murat Vamin’in içinde olduğu araca silahlı saldırı gerçekleştirdi. Olay sonucunda mermilerin isabet ettiği Onur Çubukçu olay yerinde hayatını kaybederken Murat Vamin ağır yaralandı. Sağlık görevlileri tarafından olay yerinde ilk müddahalesi yapılan Vamir Gümüşhane Devlet Hastanesine oradan da Trabzon’da bulunan bir özel hastaneye sevk edilerek tedavisine devam edildi.

Olay sonrasında soruşturma başlatılırken S.Ö isimli zanlı ve 3 arkadaşı polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Güncelleme Tarihi: 20 Mayıs 2020, 14:28