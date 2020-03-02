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Gürbulak'ta Gümrük Müdürlüğü'ne ait personel aracına roket saldırısı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan Gürbulak Gümrük Müdürlüğüne ait zırhlı bir araca roketli saldırı düzenlendi. Saldırıda bir personel şehit oldu.

02 Mart 2020 Pazartesi 12:14
Gürbulak'ta Gümrük Müdürlüğü'ne ait personel aracına roket saldırısı

Türkiye-İran sınırında bulunan Gürbulak Gümtük Müdürlüğüne ait bir araca PKK terör örgütü tarafından roket saldırısı düzenlendi. Sınır Kapısı'na 3 kilometre uzaklıktaki TIR parkı yakınlarında meydana gelen saldırıda bir personelin şehit olduğu, ve araçta bulunan diğer personellerinde yaralandığı bildirildi.,

Olayın meydana geldiği sınır kapısına giden yol, güvenlik amaçlı ulaşıma kapatılırken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Twitter hesabı üzerinden saldırıyla ilgili açıklamada bulundu. Bakan Soylu, paylaşımında "Bu sabah 08.50’de Ağrı Gürbulak Gümrük Müdürlüğü personelini taşıyan zırhlı araca atılan roket aracın ön tekerine isabet etti. Çarpmadan dolayı yaralanmalar var. Teröristler takip edilip kıstırıldı. Şu an çatışma devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Gürbulak'ta Gümrük Müdürlüğü'ne ait personel aracına roket saldırısı

Saldırının gerçekleştirildiği bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, ve jandarma ekipleri ile arama- kurtarma personeli sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. 

Milli Savunma Bakanlığı resmi sitesinden yapılan son dakika açıklamasına göre ise, TSK'ya ait bir nakliye uçağı ile Sağlık Bakanlığı'na ait personelin Ağrı'ya doğrı hareket ettiği belirtilirken yapılan açıklamada "Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait bir nakliye uçağı, Sağlık Bakanlığı'na ait personel ve sahra hastanesi teçhizatını Ankara’dan alarak Ağrı’ya hareket etti" denildi.

Gürbulak'ta Gümrük Müdürlüğü'ne ait personel aracına roket saldırısı

Ağrı Valiliği, Doğubayazıt'tan Gürbulak Sınır Kapısı'nda meydana gelen saldırı ile ilgili yaptığı açıklamada ise sabah 08.30 sıralarında Gürbulak Sınır Kapısı'nda görev yapan personelin, sabah nöbet değişimi için Doğubayazıt'tan Gürbulak Sınır Kapısı'na gelmek üzere yola çıktığı, Personeli taşıyan zırhlı araca yapılan roketli saldırıda aracın ön tekerleğinin isabet alması sonucu aracın sürücüsünnün kontrolden çıktığı kaydedilerek, "Aracın kara yolundan çıkması sonucu trafik kazası meydana gelmiştir. Meydana gelen kaza sonucu yaralanan personellerin Doğubayazıt Devlet Hastanesinde tedavilerine devam edilmektedir." ifadelerine yer verildi.
 

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