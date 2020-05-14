Gürültü cezasına itiraz eden sürücü egzos sesi dinleyerek ikna oldu!

Adana merkeze bağlı Çukurova ilçesinde trafik polisleri tarafında durudurulan bir sürücüye gürültü cezası kesildi. Cezayıa itiraz eden sürücüye ise polisler ilginç bir yöntem denediler ve iki ekip aracını eksoz sesini dinleterek'öyle olmaz böyle olur diyerek' itirazı kabul etmediler.

Olay dün akşam saatlerinde Turgut Özal Bulvarı'nda yaşandı. Yabancı plakalı bir aracın egzoz sesinin çevreyi rahatsız ettiği ihbarını alan polis ekipleri, aracı bulvarda durdurdu. Durdurulan araç sürücüsü Furkan C.'nin hliyetsiz olduğunu belirleyen ekipler sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan, yolcu konumundaki otomobilin sahibi Gökhan Kaan A'ya da ehliyetsiz kişiye araç kullandırmaktan 2 bin 473'er lira ceza yazdı.

Aracın sahibi Gökhan Kaan A., gürültülü egzoz nedeniyle ceza yazan trafik polislerine sesin normal seviyede olduğunu aöyledi e cezaya itiraz etti. Bunun üzerine ekipler, otomobil sahibine iki ekip aracının egzoz sesini dinleterek cezaya itirazı kabul etmediklerini belirttiler.

Egzoz sesinin normal değerlerden fazla olduğunun tespit edilmesi üzerine otomobil, egzozunun 7 gün içinde sökülmesi koşuluyla çekiciye yüklenerek Gökhan Kaan A'nın evine gönderildi.



