Gürültü yüzünden birbirine giren komşular hastanelik oldu

İstanbul'da komşu kavgasına bir yenisi daha eklendi. Geçtiğimiz günlerde Bkırköy'de bir apartmanda çıkan kavganın bir benzeri de Kartal'da yaşandı. İlçede bulunan bir binada iki komşu arasında gürültü tartışması başladı. Aile fertleri de araya girince olay büyüdü ve taraflardan Ertan Ş., Efkan Ş., Hüseyin Ş. ile Mehmet T., Süha T. birbirlerine saldırdılar. Yaşanan kavgada iki aileden toplam 3 kişi vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

Kanlar içerisinde kalan yaralılar sokakta kaldırımlara oturdular. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri ise yaralılara ilk müdahale olay yerinde yaptılar. Kavganın ne derece büyük olduğunun gözler önüne serildiği olay sonrasında ise yaralılar ambulanslara alınarak hastaneye kaldırıldılar.