Güvenliğin maske uyarısına testereyle saldırarak karşılık verdi

Kocaeli'de hastane acil servisinde güvenlik görevlisi personelinin gelen vatandaşı maske takması konusunda uyarınca şahsın testereli saldırısına uğradı.

Güvenliğin maske uyarısına testereyle saldırarak karşılık verdi
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Kocaeli’ye bağlı Darıca ilçesinde bulunan Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hastaneye gelen ve uyarılara uymak istemeyen bir şahıs deyim yerindeyse terör estirdi. İddialara göre, hastanenin acil servis kısmında  görevli olan güvenlik görevlisi, hastaneye girmek isteyen kimliği belirsiz şahsa maske takması yönünde bir uyarıda bulundu.

Görevlinin uyarısının dinlemeyen şahıs görevlşyle tartışmaya başladı. Tartışmanın sonrasında ise acil servisin önünde bulunan aracının bagajından çıkarttığı testere ile güvenlik görevlisinin üstüne yürüyen şahıs, çevredekiler tarafından zorla sakinleştirildi.

Acil servis girişinde yaşanan bu gelişmeler orada bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedilirken, görüntüler hastane başhekimi Doç. Dr. Mustafa Güneş'e ulaştırıldı. Başheim Güneş, sosyal medya hesabı üzerinden bu görüntüleri paylaşarak, videonun altına "Hastanede testere ile terör estirdiler. Darıca Farabi EAH acil servisinde, güvenlik vardiya amiri maske tak dediği için testereyle vardiya amirimizin üzerine yürüyüp darp etmeye çalışan kendini bilmez bir şahıs resmen terör estirdi" notunu ekledi.

Hastane Başhekimi Doç. Dr. Mustafa Güneş, paylaşımında ayrıca şu ifadeleri de kullandı:

"Sırf toplumun sağlığını koruma amacıyla yapılan bu uyarıya arabasından çıkardığı testere ile saldıran bu sayısı şiddetle lanetliyorum. Böyle zorlu bir süreçte dahi böyle bir yola başvuranları insanı duygulardan sıyrılmış psikomanyak kişilik olarak değerlendiriyorum.

Bu zorlu süreçten dahi ders almayıp halen, sadece vatandaşlarımızın sağlığı için gece gündüz demeden canlarını siper eden hastane çalışanlarına şiddet uygulayan bu kişilere caydırıcı bir cezanın verilmemesi, artık şikayet mekanizmasını da bloke etmiştir. Tekrar böyle terör eylemlerinin yaşanmaması dileğiyle."


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