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Güzide Sofi kimdir? Polis Güzide Sofi'yi neden otobüsten indirdi?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu karantina bölgesine götürülürken polisler tarafından otobüsten indirilen kadınla ilgili açıklamalarda bulundu. Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerden sonra Güzide Sofi kimdir, polis Güzide Sofi'yi neden otobüsten indirdi merak konusu oldu. İşte olayın perde arkası.

17 Mart 2020 Salı 21:57
Güzide Sofi kimdir? Polis Güzide Sofi'yi neden otobüsten indirdi?

Paris’ten gelen otobüsten polisler tarafından zorla indirilen kişi için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan açıklama geldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medyada yayılan görüntülerle ilgili açıklamada bulundu. Avrupa’dan gelen ve karantina altına alınacak gurbetçiler saatler önce ülkemize giriş yaptı. Gurbetçiler, otobüsler ile İstanbul ve Kocaeli’ndeki yurtlara yerleştirilecek ve 14 gün boyunca karantina altında tutulacak.

Gurbetçi otobüsten indirildi

Karantina bölgesine götürülmek için otobüste bulunan bir kadın, polisler tarafından otobüsten indirildi ve başka bir araca bindirildi. Görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı. İşte o görüntü:

Süleyman Soylu konuya açıklık getirdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medyada paylaşılan görüntülerle ilgili açıklama yaptı. Resmi Twitter hesabı üzerinden duruma konuya açıklık getiren Soylu şunları söyledi:

‘’Fransa’dan gelen iki yolcu Kıbrıs aktarmalı olarak uçağa bindirilmiş ancak son gelen yolcularla ilgili böyle bir transit uygulamamız yok. Yanlış yapılan bu biniş işlemiyle ilgili gereği yapılıyor. Yolcular karantinaya alınıyor. 14 gün sonra Kıbrıs’a göndereceğiz’’ dedi.

Bakandan yeni açıklama

Bakan Süleyman Soylu yeni bir açıklama yaparak şu ifadelere yer verdi:

‘’Burada ihmal kabul edilemez. Kimseye ayrıcalık tanınamaz. Tarafımızca araştırılıp, sorumlular tespit edilip gereği yerine getirilecektir. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar.’’dedi.

Son Güncelleme: 17.03.2020 21:57
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