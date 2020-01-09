Hac kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Hac kura sonuçları nasıl öğrenilir?

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2020 yılı için hac kura çekimlerine başladı. Türkiye için bu yıl ayrılan kontenjan sayısının 83.430 olarak açıklanmasından sonra hac ibadetini yerine getirmek isteyen binlerce aday kurada kendilerinin çıkıp çıkmadıklarını merakla bekliyorlar.

Diyanet TV'den canlı olarak yayınlanan kura çekiminden sonra Kutsal topraklara gitmeye hak kazanılıp kazanılmadığı saat 21.00'da itibaren sorgulanabicek. Hacı adayları 2020 Kura sorgulamalarını e-devlet üzerinden yapabilecekler.

Hacı adayları, e-Devlet üzerinden alacakları ‘Hac Kesin Kayıt Belgesi’ ile 13-24 Ocak tarihleri arasında il müftülüklerine ve acentelere kayıt yaptıracaklar. Belirlenen süre içerisinde kesin kayıt yaptırmayanların yerine, hac konaklama türlerine göre kura sırası gözetilerek 30 Ocak-07 Şubat 2020 tarihleri arasında illere dağıtılan kontenjanlar çerçevesinde kayıtlar alınacak.

Hacı adaylarına kura sonuçlarını kısa mesaj üzerindende bildirileceği bilgisini veren Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, "Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ile vatandaşlar kendilerine kuranın çıkıp çıkmadığını e-Devlet üstünden sisteme girdiklerinde görebilecekler. Vatandaşlarımızın e-Devlet üstünden sorgu yapabilmesi için PTT şubelerinden şifre almaları mecburidir. Ayrıca 13 Ocak saat 08.00'den itibaren hac kesin kayıt belgeleri de e-Devlet üstünden verilecek." diye konuştu.

Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu'nda saat 10:00’da başlayan kura çekimleri bilgisayar ortamında ve noter huzurunda kamuoyuna açık yapılıyor. 2 milyonu aşkın hacı adayının başvuru yaptığı kura sonucunda içlerinden 83 bin 430 kişi kutsal topraklara gitmeye hak kazanacak.