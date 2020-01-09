İstanbul
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
116886
ALTIN
293.443
DOLAR
5.8772
STERLİN
7.6611
EURO
6.5289

Hac kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Hac kura sonuçları nasıl öğrenilir?

Kutsal topraklara giderek hac görevini yerine getirmek isteyen binlerce hacı adayı bugün gerçekleştirilen canlı kura çekilişini Diyanet TV 'den izliyorlar. 2020 yılı hac kuralarının çekilmesinden sonra vatandaşlar sonuçları ne zaman ve ne şekilde öğreneceklerini araştırıyorlar. Peki, Hac kura sonuçları nasıl öğrenilir?

09 Ocak 2020 Perşembe 12:05
Hac kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Hac kura sonuçları nasıl öğrenilir?

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2020 yılı için hac kura çekimlerine başladı. Türkiye için bu yıl ayrılan kontenjan sayısının 83.430 olarak açıklanmasından sonra hac ibadetini yerine getirmek isteyen binlerce aday kurada kendilerinin çıkıp çıkmadıklarını merakla bekliyorlar. 

Diyanet TV'den canlı olarak yayınlanan kura çekiminden sonra Kutsal topraklara gitmeye hak kazanılıp kazanılmadığı saat 21.00'da itibaren sorgulanabicek. Hacı adayları 2020 Kura sorgulamalarını e-devlet üzerinden yapabilecekler.

Hacı adayları, e-Devlet üzerinden alacakları ‘Hac Kesin Kayıt Belgesi’ ile 13-24 Ocak tarihleri arasında il müftülüklerine ve acentelere kayıt yaptıracaklar. Belirlenen süre içerisinde kesin kayıt yaptırmayanların yerine, hac konaklama türlerine göre kura sırası gözetilerek 30 Ocak-07 Şubat 2020 tarihleri arasında illere dağıtılan kontenjanlar çerçevesinde kayıtlar alınacak.

Hacı adaylarına kura sonuçlarını kısa mesaj üzerindende bildirileceği bilgisini veren Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, "Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ile vatandaşlar kendilerine kuranın çıkıp çıkmadığını e-Devlet üstünden sisteme girdiklerinde görebilecekler. Vatandaşlarımızın e-Devlet üstünden sorgu yapabilmesi için PTT şubelerinden şifre almaları mecburidir. Ayrıca 13 Ocak saat 08.00'den itibaren hac kesin kayıt belgeleri de e-Devlet üstünden verilecek." diye konuştu.

Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu'nda saat 10:00’da başlayan kura çekimleri bilgisayar ortamında ve noter huzurunda kamuoyuna açık yapılıyor. 2 milyonu aşkın hacı adayının başvuru yaptığı kura sonucunda içlerinden 83 bin 430 kişi kutsal topraklara gitmeye hak kazanacak.

Anahtar Kelimeler:
Hac Kura SonuçlarıKura Sonucu öğrenme
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Beyoğlu'nda yine bir bina çöktü! Bugün yıkılan 5 katlı bina korkuttu
Beyoğlu'nda yine bir bina çöktü! Bugün yıkılan 5 katlı bina korkuttu
Hac kuraları çekilişi başladı! Diyanet TV frekans ayarları nedir? Diyanet TV nasıl izlenir?
Hac kuraları çekilişi başladı! Diyanet TV frekans ayarları nedir? Diyanet TV nasıl izlenir?
2020 PMYO kadın erkek 2500 polis alımı başvuru tarihi ve kontenjan dağılımı belli oldu
2020 PMYO kadın erkek 2500 polis alımı başvuru tarihi ve kontenjan dağılımı belli oldu
İBB'den öğrencileri sevindiren haber! 15 bin öğrenciye daha burs verilecek.
İBB'den öğrencileri sevindiren haber! 15 bin öğrenciye daha burs verilecek.
Filiz Tekin'in organlarından birini alan üçüncü hasta da hayatını kaybetti
Filiz Tekin'in organlarından birini alan üçüncü hasta da hayatını kaybetti
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, sıcak bölgeye gidiyor!Çavuşoğlu yarın Irak'a gideceğini açıkladı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, sıcak bölgeye gidiyor!Çavuşoğlu yarın Irak'a gideceğini açıkladı

Popüler Haberler

2020 Yılı Mübarek Cuma Mesajları 10 Ocak Cuma - En Güzel Resimli Cuma Mesajları
Diyanet 10 Ocak Cuma Türkiye Geneli cuma hutbesi yayınlandı
Emeklilik dilekçesi nasıl yazılır? Emeklilik için dilekçe nereye verilir? Emekli Dilekçe örneği
Cuma Namazı Saat Kaçta Kılınacak? 10 Ocak Cuma İstanbul, Ankara, İzmir İl il Cuma Namazı Saatleri ve 10 Ocak Cuma Hutbesi Diyanet Türkiye Geneli
Cuma mesajları 10 Ocak Cuma yeni SMS ve resimli Cuma mesajları
Cuma mesajları kısa SMS ve resimli Cuma Mesajları 10 Ocak Cuma
En güzel ve en yeni cuma mesajları, 10 Ocak 2019 resimli cuma mesajları, kısa smsleri
Dualı cuma mesajları 10 Ocak Cuma Whatsapp resimli cuma hadisleri
Cuma Günü'ne Özel 2019 Yılı Mübarek Cuma Mesajları 10 Ocak Cuma
Cuma Mesajları Yeni ve Güzel Resimli ve SMS 10 Ocak Cuma 2019
Hac kuraları ne zaman çekilecek? 2020 hac kura çekiliş tarihleri için Diyanet'ten açıklama bekleniyor!
TV8 Survivor 2020 yayın tarihi açıklandı!
Alef ne demektir? Alef kelimesi anlamı nedir? TDK alef anlamı
TRT 1 Hay Sultan dizisi konusu ne? Başrol oyuncusu kim olacak?
2020 Tapu harcı ve KDV indirimleri devam eder mi?
Çipli pasaportlar nasıl alınır? Eski pasaportlar ne kadar süre geçerli olacak?
Survivor yarışmacısı Hasan Yalnızoğlu kimdir? Survivor Hasan kaç yaşında, nerelidir?
Tolga Sarıtaş Çukur dizisinde oynayacak mı? Tolga Sarıtaş'ın menajerinden Çukur dizisi açıklaması!
Yanlış hesaba yatırılan para nasıl geri alınır? Karşı taraf parayı geri vermezse ne olur?
Zümrüdü anka 1.bölüm tanıtım fragmanı yayınlandı
2020 Teknofest ne zaman yapılacak? Tarih netleşti

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.