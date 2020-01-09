Hac kuraları çekilişi başladı! Diyanet TV frekans ayarları nedir? Diyanet TV nasıl izlenir?

Binlerce hacı adayının merakla beklediği hac kuraları başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı, 2020 hac organizasyonu ve katsayılı kura sistemiyle ilgili merak edilenleri anlatan kısa animasyonlarla anlatıldığı canlı yayını izlemek isteyen hacı adayları TV'nin frekans ayarlarını araştırmaya başladılar.

Geçtiğimiz dönemlerde olduğu gibi bu yıl da kura çekilişini canlı olarak yayınlayan Diyanet İşleri, sonuçlar tamamlandıktan sonra sorgulama sayfasının erişime açılacağını duyurdu.



Vatandaşlar ise şimdi Diyanet TV'nin nasıl izleneceğini ve frekans ayarının nasıl yapılacağını merak edenler için işte Diyanet TV frekans ayarı ve 9 Ocak 2020 yayın akışı.

DİYANET TV FREKANS BİLGİLERİ

Diyanet TV Türksat uydularının yanı sıra D Smart 104. Kanal, Digitürk 68. Kanal, Tivibu 49. Kanaldan izlenebilir.

TÜRKSAT 4A HD YAYIN

Frekans: 12.380 MHZ

Polarizasyon: Dikey (V)

Sembol Oranı: 27.500

FEC: ¾

TÜRKSAT 4A UYDUSU SD YAYIN

Frekans: 12.422 MHZ

Polarizasyon: Yatay (H)

Sembol Oranı: 30.000

FEC: 3/4

Ayrıca canlı yayın akışına ise aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz: