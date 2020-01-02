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Haftanin bölgesinden acı haber! 2 asker teröristlerle çatışmada şehit düştü

Irak'ın kuzeyinde bulunan Haftanin bölgesinde teröristler çıkan çatışma sonucu 2 asker şehit oldu.

02 Ocak 2020 Perşembe 23:14
Haftanin bölgesinden acı haber! 2 asker teröristlerle çatışmada şehit düştü

Pençe-3 harekat bölgesindeki gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında, Irak'ın kuzeyinde bulunan Haftanin bölgesinde teröristler ile bir çatışma çıktı. Çıkan çatışmada ise 2 askerin şehit olduğunu bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Pençe-3 Harekat Bölgesinde devam eden operasyonlar kapsamında, 2 Ocak 2019 tarihinde Irak kuzeyi Haftanin’de teröristlerle çıkan çatışmada iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur.

Teröristlerin bulunduğu bölge, ateş destek vasıtaları ve ATAK helikopterleri ile atış altına alınmış ve ani hava harekatı kapsamında 2 F-16 bölgeye yönlendirilmiştir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” ifadeleri kullanıldı.

Anahtar Kelimeler:
ırakHaftaninşehit AskerMsb
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