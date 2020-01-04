Hafter, skandal Türkiye açıklamasıyla gündemde!

Türkiye'nin Libya'ya askeri destek göndermek amacıyla meclise taşıdığı tezkere resmi olarak mecliste kabul edildi. Bu sürecin ardından Libya'da General Halife Hafter'den skandal bir Türkiye açıklaması geldi. Hafter'in gerçekleştirdiği açıklamalarda dış müdahaleye karşı cihat ve seferberlik ilan edildi. Video kaydederek kamuoyuyla paylaşan Hafter'in sözleri gündemde bomba etkisi yarattı.

Hafter'in Açıklaması Konuşuluyor

Hafter'in yayınladığı seferberlik videosunda cihat ve genel seferberliği ilan ettiklerini; erkek kadın ayırt etmeksizin sivil ve askerlere silah temin edileceini söyledi. Açıklamalarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk ordusunu ölüme gönderdiğini söyleyen Hafter, meselenin Libya'nın sömürgeye karşı bir direnişi haline geldiğini ifade etti.

Trablus'ta bulunan Fayez el Sarraj yönetimindeki hükumet ise Türkiye'den askeri yardım istemişti.