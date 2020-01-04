Hafter, skandal Türkiye açıklamasıyla gündemde!

Türkiye'nin Libya'ya askeri destek göndermek amacıyla meclise taşıdığı tezkere resmi olarak mecliste kabul edildi. Bu sürecin ardından Libya'da General Halife Hafter'den skandal bir Türkiye açıklaması geldi. Hafter'in gerçekleştirdiği açıklamalarda dış müdahaleye karşı cihat ve seferberlik ilan edildi. Video kaydederek kamuoyuyla paylaşan Hafter'in sözleri gündemde bomba etkisi yarattı.
Hafter'in Açıklaması Konuşuluyor
Trablus'ta bulunan Fayez el Sarraj yönetimindeki hükumet ise Türkiye'den askeri yardım istemişti.
Son Güncelleme: 04.01.2020 18:17