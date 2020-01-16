Hakkari'de atış eğitimi kazası! 2 asker şehit düştü

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde bulunan askeri birlikte atış eğitimi sırasında bir kaza meydana geldi. Meydana gelen kazada ise iki asker şehit olurken 2 asker de yaralandı.

Milli Sabvunma Bakanlığı, şehit olan askerlerden birinin Piyade Sözleşmeli Er Tolga Kaplan, diğerinin de Piyade Sözleşmeli Er Sait Miyanyedi olduğunu duyurdu.

Bakanlığın resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Hakkari Çukurca bölgesinde 15 Ocak 2020 tarihinde, atış eğitimi esnasında meydana gelen kazada iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 2 kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmış ve derhal hastaneye kaldırılarak tedavilerine başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Hakkari’de atış eğitimine şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Tolga Kaplan’ın acı haberi, Mersin’deki baba evine ulşatırıldı. Hakkari 2. Hudut Tugay Komutanlığı emrinde görevli 28 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Tolga Kaplan'ın acı haberini Toroslar Kaymakamı Ahmet Hikmet Şahin ve diğer görevliler verdi. Şehit Kaplan'ın baba evi bayraklarla donatılırken aile gözyaşlarına boğuldu.

Şehit Tolga Kaplan'ın annesi Ayşe Kaplan’ı bundan 1.5 yıl önce kanser hastalığından hayatını kaybettiği öğrenilirken teyzesi Filiz Kaplan’ın ise geçen yıl aynı sokakta boşandığı eşi tarafından vurularak öldürüldüğü öğrenildi.



Şehit Piyade Sözleşmeli Er Sait Miyanyedi'nin şehit haberi ise Mersin’deki ailesine gece yarısı ulaştırıldı. Merkeze bağlı Çaycuma ilçesinde oturan, Türkiye Taşkömürü Kurumu'ndan emekli maden işçisi baba Satılmış, anne Naciye Miyanyedi ve kardeşi Nazmi Miyanyedi'ye, Çaycuma Kaymakamı Muharrem Coşgun ve askeri yetkililer şehidin şahadet haberini verirken aile gözyaşlarına hakim olamadı. Şehidin evi yetkililer tarafından Türk bayraklarıyla donatılırken anneyi komşuları ve yakınları teselli etti.

Her iki şehidin naaşları memleketlerinde yapılacak cenaze töreninin ardından ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.