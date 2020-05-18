Hakkari'de başına şarapnel parçası isabet ederek yaralan Sözleşmeli Er Halil Çakır, şehit oldu

Hakkari'de bulunan 'Gezgin Tepe Üs Bölgesi'nin doğusunda görevli olan ve 12 Mayıs tarihinde keşif, gözetleme faaliyeti sırasında şarapnel parçasının başına isabet etmesi sonucu ağır yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Halil Çakır, Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Er Halil Çakır'dan üzücü haber geldi ve askerimizin şehit olduğu açıklandı.
Piyade Sözleşmeli Er Halil Çakır'ın cenaze törenine; Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Muammer Alper, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, Vali Yardımcısı Aziz Gölbaşı, Adalet Komisyonu Başkanı Abdulkadir Ungan, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Dağ ve Komando Tugay Komutan Vekili Albay Hamdi Ünal Akmeşe, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, AK Parti İl Başkanı Emrullah Gür ve İl Müftüsü Faruk Gürbüz de katıldı.