Hakkari'de başına şarapnel parçası isabet ederek yaralan Sözleşmeli Er Halil Çakır, şehit oldu

Hakkari'de bulunan 'Gezgin Tepe Üs Bölgesi'nin doğusunda görevli olan ve 12 Mayıs tarihinde keşif, gözetleme faaliyeti sırasında şarapnel parçasının başına isabet etmesi sonucu ağır yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Halil Çakır, Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Er Halil Çakır'dan üzücü haber geldi ve askerimizin şehit olduğu açıklandı.

Şehit Çakır için Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında cenaze töreni düzenlendi. Koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ve sosyal mesafe kuralı uygulanarak gerçekleştirilen törende şehit Çakır'ın Türk bayrağına sarılı tabutu alana getirildi. Törende saygı duruşunun ardından şehidin öz geçmişi okundu ve dualar edildi. Şehidin naaşı, silah arkadaşları tarafından askeri helikoptere konuldu ve defni için memleketi Adana'ya uğurlanmak için Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'na gönderildi.

Piyade Sözleşmeli Er Halil Çakır'ın cenaze törenine; Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Muammer Alper, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, Vali Yardımcısı Aziz Gölbaşı, Adalet Komisyonu Başkanı Abdulkadir Ungan, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Dağ ve Komando Tugay Komutan Vekili Albay Hamdi Ünal Akmeşe, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, AK Parti İl Başkanı Emrullah Gür ve İl Müftüsü Faruk Gürbüz de katıldı.