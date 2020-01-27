Hakkari'de drift yapan ambulans ekibine soruşturma

Van'da bir televizyon kanalında yayınlanan görüntüler Van İl Sağlık Müdürlüğünü harekete geçirdi. 'drift yapmayan bir ambulans kalmıştı' başlıklı görüntülerde 11'ye bağlı ambulans ekibinin araçla yolda drift yaptığı yayınlandı.

Van İl Sağlık Müdürlüğü ise yayınlanan görüntüler üzerine harekete geçerek durumla ilgili incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerde Van'da çekilen görüntülerdeki ambulansın Hakkari'ye bağlı olduğu belirtilirken Hakakri l Sağlık üdürlüğü'nün söz konusu olay ile ilgili soruşturma başlattığı kaydedildi.

Van İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

"Gerekli soruşturmanın başlatılması için Hakkari İl Sağlık Müdürlüğü ile gerekli koordine sağlanmıştır. Hakkari 112'ye bağlı Şemdinli ekibi, 24 Ocak'ta Van'a hasta getirmiş olup, sevk dönüşünde saat 11.13 ile 11.18 aralığında Van'ın Başkale ilçesi Hakkari sınırlarında ambulansla uygunsuz hareketlerde bulunulduğu tespit edilmiştir. Söz konusu durumun Van 112 ekipleri ve ambulanslarıyla ilgisi bulunmamaktadır. Söz konusu olayla ilgili Sağlık Bakanlığımız talimatıyla Hakkari İl Sağlık Müdürlüğünce inceleme ve soruşturma başlatılmıştır."



