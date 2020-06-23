Hakkari'de yılan dehşeti!

Hakkari’ye bağlı Çukurca ilçesinde bugün dehşet verici görüntüler çekildi. Boyları iki metreyi aşan yılanlar görenleri şoka uğrattı.

Emirşaban Mahallesi mevkiinde bahçesini sulamak isteyen Rıfat Karanfil ve Ahmet Seven, bir anda iki büyük yılanla karşılaşınca şoka uğradı. Yılanların boyu iki metreyi aşıyordu. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Rıfat Karanfil, ‘’Yılanları görünce uzaktan seyre daldık. Ne yaptıklarını anlayamadık. Sanki dans ediyorlardı. Bir süre sonra uzaklaşarak gittiler. Galiba tarladaki sudan içmek için geldiler’’ dedi.

Ahmet Seven de ‘’Bu yıl yılanlar çoğaldı. Biz geldiğimizde sanırım çiftleşiyorlardı. 15 dakika boyunca karışmadan izledik. Biraz zaman sonra yılanlar birbirinden ayrıldı ve uzaklaştılar’’ açıklamalarında bulundu. İki vatandaş başta korktuklarını da konuşmalarına ekledi.