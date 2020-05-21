Hakkari’deki Jirki Aşireti lideri Mehmet Adıyaman koronayı atlattı, kalp kirizinden vefat etti

Hakkari Jirki aşiret lideri Mehmet Adıyaman, sabah saatlerinde kalp krizi geçirdi ve tedavi için ivedilikle Hakkari Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Bütün müdahalelere rağmen hayatın kaybeden Adıyaman, Kırkdağ Köyü’nde toprağa verildi.

Koronavirüse yakalanmıştı

25 Nisan günü koronavirüse yakalandığı belirlenen Mehmet Adıyaman, Hakkari Devlet Hastanesi’nde tedavi görüp 30 Nisan tarihinde taburcu edilmişti. Adıyaman, bu sabah geçirdiği kalp krizi sonucunda yaşamını yitirdi.

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Güncelleme Tarihi: 21 Mayıs 2020, 21:48