Hakkında soruşturma başlatılan Canan Kaftancıoğlu ifade vermesi için çağrıldı!

İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un evine ait fotoğrafları çekerek kamuoyuna açıklayan CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş hakkında “özel hayatın gizliliğini ihlal" suçlaması öngörülerek

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.

CHP İstanbul İl Başklanı Canan Kaftancıoğlu'da başlatılan soruşturmayla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalar nedeniyle 'Suçu ve suçluyu övme, suça azmettirme' suçları gerekçe gösterildi ve ayrı bir soruşturmaya tabi tutuldu.

İletişim Başkanı Altun’un avukatı Sezgin Tunç,'un talebi üzerine Kaftancıoğlu hakkında başlatılan soruşturma kapsamında CHP İstanbul İl Başkanının ifadeye çağrıldığı bildirildi. "suçu ve suçluyu övme, suça azmettirme" suçlarından hakkında soruşturma başlatılan Kaftancıoğlu'nun gelen çağrı üzerine bu hafta içinde hakkındaki suçlamalarla ilgili ifade vermesi bekleniyor.