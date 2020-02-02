Halı sahada gelen kalp krizi affetmedi!

Muğla'nın Menteşe ilçesinde demirci ustası Yüksel Uygun'a ölüm halı saha maçındayken geldi. Kötekli Mahallesi'nde buluna halı sahaya giden 55 yaşındaki demirci ustası Yüksel Uygun, sahaya çıktıktan bir süre sonra yere yığıldı.

El hareketiyle arkadaşlarına işaret ederek yardım isteyen Uygun'un yardımına halı saha görevlileri ve arkadaşları koşarak yanına geldiler. Uygun'un dilinin boğazına kaçtığını fark eden arkadaşları durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdiler.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Yüksel Uygun'a ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Muğda Devlet Hastanesine kaldırdılar. 55 yaşındaki demirci ustası hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Uygun'un cenazesi otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.