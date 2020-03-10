Haliç Köprüsünde iki metrobüs çarpıştı! 10 kişi yaralandı

Saat 09.00 sıralarında Cevizlibağ yönünde ilerleyen bir metrobüs, Haliç Köprüsü girişine geldiğinde aynı yönde ilerleyen bir başka metrobüse arkadan çarptı. Henüz belirkenemeyen bir nedenden dolayı meydana gelen kazada kazada 10 kişi hafif şekilde yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıların bazılarınıkaza yerinde ayakta tedavi ederken diğer yolcularda tedbir amaçlı ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldılar.

Mertobüs kazası nedeniyle bir süre aksayan seferler, kazaya karışan metrobüslerin olay yerinden kaldırılmasının ardından normale dönerken tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu, tedbir amaçlı olarak kontrol altında tutuldukları öğrenildi.